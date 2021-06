Acapulco Shore 8 capítulo 10: quiénes dejaron la mansión y cómo se llaman los nuevos vacacionistas

(Foto: Twitter/@AcapulcoShore)

El capítulo 10 de la octava temporada de Acapulco Shore quedó marcado por cuatro importantes cambios de elenco entre los vacacionistas, un hombre y una mujer abandonaron el reality por diversas circunstancias, no obstante la mansión de Acapulco no perdió integrantes porque dos nuevos integrantes se sumaron.

Después de que los shores disfrutaron una alocada noche amenizada por la agrupación musical Ghetto kids y un paseo en motos acuáticas patrocinado por ‘el Boss’, dueño de la mansión; Beni Falcon reunió a todos a la hora del desayuno y les informó sobre la importante decisión que había tomado.

En su cápsula individual explicó que entre mejor se la pasaba en las vacaciones, más se hacía consciente de la sensación de vacío “Ya que estemos todos reunidos, lo diré, no tengo un problema directamente con nadie, pero me doy cuenta de que no estoy tranquilo ya y llegó el momento de tomar una decisión”.

(Foto: Twitter/@AcapulcoShore)

Posteriormente aprovechó que sus compañeros de elenco se encontraban sentados a la mesa y les informó que ya no formaría parte de Acapulco Shore, cabe aclarar que Beni Falcón fue desde el principio el integrante considerado como el más pacífico y espiritual, por lo que no pudo encajar del todo con “la insolencia, el alcohol y la polémica” que caracteriza este reality.

“Quería verlos a todos porque pocas veces estamos reunidos y sobrios, sin más preámbulos: he tomado la decisión de cortar acá mi viaje, me he esforzado bastante en estar acá y no me arrepiento de nada, pero hay momentos donde no me encuentro, hay gente con la que he conectado, con la que no he conectado tanto, trae experiencias chidas la vida, como esta, pero la mía se acabó”, expresó ‘Tuluminati’ después de pedir la palabra.

Beni se despidió de sus compañeros y abandonó las vacaciones (Foto: Twitter/@AcapulcoShore)

La partida de Beni sensibilizó profundamente a Alba Zepeda, pues la joven consideró que era él con quien mejor se había entendido en estas vacaciones, así que se retiró del lugar sin decir palabra, no obstante, cuando el ex shore fue a empacar, encontraron oportunidad de abrazarse a manera de despedida e incluso llorar juntos.

Minutos después de que este shore se retirara, Ignacia Michelson recibió una llamada referente a su educación profesional, pues había olvidado inscribir una materia en la universidad de Derecho y tuvo que irse también de la mansión, aunque el programa no especificó si era una despedida definitiva o no, cabe la posibilidad de que ‘Nacha’ regrese a la mansión después de haber realizado su trámite.

Él es Novinho (Foto: Instagram/@novinho)

En cuanto a las llegadas del capítulo 10, la primera fue de Matheus Crivella, también conocido como Novihno, él es una personalidad de las redes sociales. Nació en Brasil y tiene 27 años de edad.

Matheus ha participado en otras producciones de la misma televisora, pues formó parte de la Venganza del ex en su versión de Brasil como la ex pareja de Sarah Fonseca, con quien tuvo una relación de 11 meses aproximadamente.

El organizador de fiestas tiene 908 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram @novinho y ha hecho cerca de 3 mil publicaciones. En este espacio, el brasileño presume su vida diaria, vacaciones, compras fiestas y reuniones con amigos.

Ella es Diana Chiquete (Foto: Instagram/@diana.chiquete)

Por otra parte, el programa recibió a Diana Chiquete, quien fue vacacionista en la séptima temporada de Acapulco Shore, ella es originaria de Mazatlán, Sinaloa. Ella tiene 26 años de edad y estudió Ciencias de la Comunicación, por lo que ha sido locutora de radio y presentadora de televisión en eventos deportivos.

Su llegada provocó diversas emociones pues la shore tiene historia dentro del reality. En la temporada 7 tuvo problemas con Isa ya que ambas estuvieron íntimamente con Chile y protagonizaron cierta rivalidad celosa al punto de llegar a los golpes.

SEGUIR LEYENDO: