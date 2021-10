Por cuál canción de “Shrek 2″ demandaron a Eugenio Derbez

(Foto: IG ederbez/dreamworks)

Desde ogros, un príncipe “Encantador” o un gato con botas, la película Shrek 2 se volvió un éxito en cuanto se estrenó en 2004. “Burro” uno de los personajes más recordados de este filme fue doblado en español por Eugenio Derbez, quien se vió envuelto en una polémica tras utilizar una canción sin permiso de los autores originales.

Fue en una entrevista que recientemente se viralizó en TikTok donde el comediante narró como casi es demandado por utilizar “Mesa que más aplauda” de Grupo Clímax.

“Estaba de moda y digo, ‘vamos a meter la de la mesa: burra que más le trote sí, burra que más le trote no, le mando, le mando, le mando la burra’ el caso es que todo el mundo se cagó de la risa, pero (me dijeron): ‘oye, no, pero los derechos’”, recordó Derbez.

En este sentido, el actor destacó que él le comentó a la producción que no debería haber ningún problema, ya que el grupo era poco conocido y el utilizar su canción en una película como esa podría ser hasta benéfico para ellos.

El filme, estrenado el 18 de mayo de 2001, es una de las cintas de animación preferida por niños y adultos, gracias a su hilarante sentido del humor que hace reír a pequeños y grandes. (Foto: EFE/HBO)

“Es un grupo aquí de Veracruz, tocan en un table, imagínate que su rola estuviera en una película internacional, como Shrek. Estos güeyes me van a hablar y me van a besar los pies y me van a decir: ‘gracias por internacionalizarnos’ y te juro que lo pensé. Les va a dar un gusto que su canción esté”, relató Derbez.

Ante esta situación, Dreamworks accedió a colocar la melodía en su película, con la condición de que Eugenio Derbez firmara un documento en el que aceptara hacerse responsable en caso de que alguien decidiera demandar por el uso de la canción.

“Sale la película y viene la demanda. Me acuerdo haber ido a una dirección ahí por Cuitláhuac y me siento en un una mesa larguísima y me dice: ‘Con la novedad de que vamos a demandar a la compañía por no sé cuántos millones de dólares’. Y yo así de, pero, ¿por qué son así?”, contó Eugenio.

El comediante fue demandado (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Los representantes del grupo musical, de acuerdo con el cineasta, le mencionaron que era un negocio. Y Derbez remarcó que él era quien estaba como responsable por colocar la canción en el metraje, no la compañía. Y, por tanto, no tenía la enorme cantidad de dinero que ellos señalaron.

“Total, después de varios meses de demandas, de estira y afloje, llegué a un acuerdo con ellos donde tuve que grabarles un disco que anda por ahí en donde viene la versión de la “Mesa que más aplauda” con el Monje Loco, Aaron Abasolo y es la misma canción”, dijo Derbez mientras cantaba la canción con diferentes voces.

Cabe recordar que, recientemente, Eugenio Derbez publicó un video en el que denunció que el canal de YouTube EnchufeTV estaba utilizando su imagen sin su consentimiento para la publicidad de una película. Sin embargo, su público externó su confusión por la forma en que dio su mensaje.

En su descripción escribió: “Amigos, no estoy de acuerdo en que utilicen mi imagen de esta manera. Uno puede ser buena gente pero… todo tiene un límite”. Por lo que sorprendió a sus seguidores que estuviera haciendo una denuncia pública contra un famoso canal de YouTube.

SEGUIR LEYENDO