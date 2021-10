Ben Affleck y Matt Damon revelaron por qué su primer beso en pantalla fue eliminado de “The Last Duel”

Matt Damon y Ben Affleck protagonizan "The Last Duel" (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

Ben Affleck y Matt Damon revelaron que, después de casi tres décadas de trabajar juntos en Hollywood, estuvieron a punto de compartir su primer beso en la nueva película del director Ridley Scott, “The Last Duel”, pero finalmente la escena fue eliminada.

“En la versión original real de esa escena, la forma en que se lleva a cabo la ceremonia fue besando a todos en la boca”, dijo Affleck recientemente a Entertainment Tonight sobre una parte del guion que escribió junto a Damon. Los amigos y socios ganaron un Oscar por el guion de la película “Good Will Hunting” dirigida por Gus Van Sant en 1997.

“Ese habría sido nuestro primer beso en la pantalla”, agregó Damon, de 51 años, mientras que Affleck, de 49, bromeó: “Tendrá que esperar”.

Affleck señaló que “Ridley pensó que sería una distracción, y sus instintos son bastante buenos”, por lo que la escena se eliminó antes de que las cámaras comenzaran a rodar.

“Sí, los dos personajes realmente se odian y eso fue muy divertido”, dijo Damon. “De hecho, en la escena en la que me arrodillo ante él, Ben simplemente improvisó esta cosa en la que comencé a decir mi línea y él simplemente me interrumpió y dijo: ‘Más cerca’. Y tengo que levantarme y arrodillarme de nuevo frente a él. Simplemente hizo eso y lo soltó, y no estaba en el guion“.

Damon también bromeó diciendo que, desde que Affleck pasó a dirigir películas exitosas ganadoras de premios de la Academia como “Argo”, en realidad tiene que “arrodillarse ante él” cuando se ven. “Así es como tengo que entrar en su casa”, dijo.

“The Last Duel” se estrenó con críticas variadas en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

“Matt es una de las pocas personas en las que realmente confío y creo que tiene los mejores intereses”, dijo Affleck previamente a EW sobre volver a formar equipo con Damon para escribir “The Last Duel”, que llega a los cines a nivel mundial el viernes.

Matt Damon y Ben Affleck en el Festival de Venecia (Reuters)

En el mes de agosto Damon fue atacado duramente cuando en una entrevista al diario The Sunday Times, reveló que solía usar un insulto homofóbico, pero que dejó de utilizar esa palabra peyorativa luego que su hija le indicara que no estaba bien, explicándole que era algo muy ofensivo contra la comunidad LGBTQ +.

El actor contó que para él era normal usar la palabra “Faggot” (maricón), un término peyorativo que se usa para referirse a los homosexuales. “La palabra a la que se refiere mi hija se usaba comúnmente cuando yo era un niño y con un significado completamente diferente”, se justificó.

Irónicamente, Damon también reconoció en la entrevista con el citado medio que las palabras a menudo se sacan de contexto, por lo que ha aprendido a “callarse más”.

Tras las duras críticas, Damon emitió un comunicado aclarando sus comentarios: “Nunca he llamado a nadie ‘f **** t’ en mi vida personal y esta conversación con mi hija no fue un despertar personal. No uso insultos de ningún tipo“, aseguró. “Y dado que la hostilidad abierta contra la comunidad LGBTQ + todavía es frecuente, entiendo por qué mi declaración llevó a muchos a asumir lo peor. Para ser lo más claro posible, apoyo a la comunidad LGBTQ+”.

Esta no era la primera vez que el actor se gana críticas del colectivo LGTBI. En una rueda de prensa en 2015, se declaró a favor de que los actores homosexuales se quedaran en el “closet”. Posteriormente, en una entrevista con la presentadora estadounidense Ellen DeGeneres, afirmó que sus comentarios habían sido malinterpretados por la prensa y que él sólo estaba diciendo “que los actores son más efectivos cuando son un misterio”.

