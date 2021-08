Tras las masivas críticas, Matt Damon aseguró que nunca ha usado un insulto homofóbico en su vida diaria

Matt ganó un Óscar en la categoría "Mejor guion original" en1997 Con la película "Mente indomable" (Foto: Reuters)

El actor Matt Damon reveló para el Sunday Times del Reino Unido, que había dejado de usar el término ofensivo hace unos meses cuando su hija le explicó el contexto de esta palabra. Ante las duras críticas que recibió por los usuarios de redes sociales, aclaró para Variety que esa palabra no forma parte de su vida diaria.

En su declaración también confesó que no suele usar insultos de ningún tipo para expresarse. También asintió el por qué la entrevista hizo que se entendiera de la peor forma. “Durante una entrevista reciente recordé una discusión que tuve con mi hija en la que intenté contextualizar para ella el progreso que se ha logrado, aunque de ninguna manera se completó, desde que crecí en Boston y, cuando era niño, escuché la palabra ‘f * g’ se usó en la calle antes de que supiera a qué se refería”, detalló Damon en su comunicado.

Damon recibió una estrella en el "Paseo de la Fama" de Los Ángeles en 2007 (Foto: REUTERS/Eric Gaillard)

El actor relató cómo es que tuvo esta plática con su hija y la respuesta que obtuvo de ella. “Le expliqué que esa palabra se usaba constante y casualmente e incluso era la línea de un diálogo en una película mía que realicé en el año 2003; ella, a su vez, expresó su incredulidad de que alguna vez pudiera haber habido un momento en el que esa palabra se usara sin pensar su significado. Para mi admiración y orgullo, ella fue muy elocuente sobre hasta qué punto esa palabra habría sido dolorosa para alguien en la comunidad LGBTQ+ sin importar lo culturalmente normalizada que estuviera. No solo estuve de acuerdo con ella, sino que me emocioné con su pasión, sus valores y su deseo por la justicia social”.

Matt Damon en los premios número 74 del Festival de Cannes( Foto: TPX IMAGES OF THE DAY)

Matt aseguró que nunca ha sido despectivo con otra persona. “Nunca he llamado a nadie ‘f **** t’ en mi vida personal y esta conversación con mi hija no fue un despertar personal. No uso insultos de ningún tipo “, aseguró Damon y continuó asegurando que ha aprendido qué es lo que se necesita para eliminar estos términos ofensivos.

“He aprendido que erradicar los prejuicios requiere un movimiento hacia la justicia en lugar de encontrar un consuelo al imaginarme a mí mismo como ‘uno de los buenos’. Y dado que la hostilidad abierta contra la comunidad LGBTQ + todavía es frecuente, entiendo por qué mi declaración llevó a muchos a asumir lo peor. Para ser lo más claro posible, apoyo a la comunidad LGBTQ+“.

Su primer trabajo cinematográfico fue en 1988, en la comedia "Mystic Pizza". (Foto: EFE/Claudio Onorati/Archivo)

En la entrevista en Sunday Times, Damon fue citado diciendo que recientemente había dejado esta ofensa después de hacer una broma con la que su hija decidió escribirle un “tratado largo y hermoso”.

“La palabra que mi hija llama ‘insulto hacia un homosexual’ se usaba comúnmente cuando yo era un niño, con una aplicación diferente”, dijo al periódico. “Hice una broma, hace meses, y recibí un tratado de mi hija. Ella dejó la mesa. Dije: ‘¡Vamos, eso es una broma! ¡Lo digo en la película ‘Stuck on You’! ' Fue a su habitación y escribió un tratado muy largo y hermoso sobre lo peligrosa que es esa palabra. Dije: ‘¡Retiro el f-insulto!’ lo Entendí.”

Matt Damon y su esposa Luciana Barroso en Los Ángeles, California, (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Damon fue tendencia en Twitter cuando la entrevista se compartió en línea. “Quiero saber por qué maldita palabra Matt Damon ha reemplazado ‘f **** t”, tuiteó el comediante Billy Eichner.

Los usuarios de Twitter no podían entender por qué el actor tardó tanto en darse cuenta de que esta palabra tiene una fuerte connotación negativa. “El hecho de que la hija de Matt Damon tuviera que explicarle que decir un insulto está mal es una locura”, tuiteó un usuario.

