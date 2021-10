Ex novio de Belinda aseguró que le dejó un mal sabor de boca: “No más mexicanas”

Ben Dalei dejó entrever que su relación con Belinda terminó muy mal (Foto: Instagram/@belindapop)

Belinda ha presentado a la mayoría de sus novios en redes sociales o frente a la prensa, pero el caso del cirujano plástico Ben Talei es diferente, pues mientras él asegura que mantuvieron una relación amorosa, ella siempre lo ha negado. Ahora que la cantante se comprometió, el médico decidió hablar abiertamente de cómo fue su noviazgo y por qué le dejó un mal sabor de boca.

Aproximadamente hace dos años, Ben Talei y Belinda comenzaron su relación, supuestamente. Según ha compartido el cirujano, la relación no duró mucho tiempo porque la española siempre quiso que fuera casi secreta, pues no quería que la atención de los medios se concentrara en eso y no en su carrera artística y es algo que él respeta.

Sin embargo, al momento de su ruptura, decidió confirmar que habían sido novios, como ya se rumoraba por las imágenes que Beli había compartido en su cuenta de Instagram por accidente y las que Talei también subió.

Una de las imágenes de Belinda junto al cirujano plástico Ben Talei que subió la misma cantante (Foto: Instagram/@belindapop)

Ahora él vuelve a hablar porque busca desmentir algunos rumores acerca de la misma cantante y expuso detalles de su relación.

En entrevista con Suelta la Sopa, Ben Talei fue cuestionado por una de las presentadoras del programa si alguna vez llegó a hacerle algún procedimiento a su ex novia. Él se negó a contestar, pero ante la insistencia dijo: “Creo que dice que no ha tenido nada, pues lo dejamos así. (...) No, tal vez, no sé. No recuerdo, es que hace más de dos años y medio (tuvimos una relación)”.

Agregó que su noviazgo no le dejó un buen sabor de boca, incluso decidió que, después de Belinda, nunca más se relacionaría de forma sentimental con cualquier celebridad o persona mexicana. “Nunca más actrices, nunca más cantantes, nunca más mexicanas”, sentenció, aunque entre risas, pues compartió que su actual pareja es “mitad mexicana, mitad gringa”.

Belinda siempre negó haber tenido un noviazgo con el médico (Foto: Instagram/@belindapop)

Según comentaron los conductores de Suelta la Sopa, Talei reveló que la intérprete de Luz sin gravedad le pidió que se tatuara algo relacionado con ella, pero él siempre se habría negado. Contrario a su prometido Christian Nodal, Lupillo Rivera y Criss Angel, el médico no aceptó llegar a marcar su piel con motivo de su amor.

En una entrevista anterior, Ben confirmó que actualmente no guarda un gran aprecio por su ex novia, pues cuando la prensa le preguntó si todavía la extraña, el respondió sin tapujos: “No, cero, extraño más las hamburguesas porque estoy a dieta”.

La relación entre el cirujano y Belinda terminó cuando ambos compartieron una serie de imágenes en sus respectivas cuentas de Instagram, sin embargo, ella se arrepintió tras pocos minutos y decidió borrarlas. Según narró el mismo Talei, la cantante decidió llamarle a su publicista ya que se encontraba muy asustada por lo que acababa de hacer, así que la estrategia fue dar una versión que haría quedar mal al médico y no a ella.

Ahora Talei tiene otra novia con raíces mexicanas (Foto: Instagram/@belindapop)

Salió un comunicado que aseguraba que la cuenta de Beli había sido hackeada por su ex novio, Ben Talei, mismo que publicó fotografías que eran muy antiguas y sacadas de contexto, por eso fueron borradas después.

El cirujano aseguró que, en realidad, se encontraban viajando: primero habían estado en México, después fueron a Los Ángeles con motivos laborales y, posteriormente, volaron a Dubai para disfrutar de unas vacaciones. Las fotos se subieron poco después de su regreso.

Cuando salió el comunicado, decidieron darse “un tiempo” que terminó la relación, pues ambos se sintieron incómodos por lo acontecido.

