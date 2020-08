“Extraño más las hamburguesas”: un ex novio de Belinda dijo que no la echa de menos y aconsejó a Christian Nodal

El año pasado se publicaron en el Instagram de Belinda varias fotos junto a Ben Talei que daban cuenta de su romance

Ben Talei, el cirujano plástico que tuvo un romance con Belinda, negó extrañar a la intérprete e incluso aconsejó a Christian Nodal, el actual novio de la estrella.

En una entrevista con la periodista Jessica Maldonado, para Telemundo, Ben Talei comentó que no sabe mucho de ellos, pero sí ha escuchado que él tiene un buen lugar con el público.

“Es algo muy especial si está hablando sobre su relación”, dijo el cirujano sobre la manera tan abierta en que Belinda ha abordado su reciente romance, a diferencia del hermetismo con el que se manejó antes respecto de su vida amorosa.

“Es una actriz y un cantante, a veces sus vidas son como novelas, prefiero no decir nada sobre sus relaciones en el pasado”, señaló el médico, quien recordó que Belinda tampoco quiso hacer público el romance que tuvo con él.

Una de las imágenes que compartió el médico en su cuenta de Instagram

Como se recordará, Belinda mantuvo en secreto su romance con él, que se destapó solo cuando en la cuenta de Instagram de la cantante aparecieron varias fotos románticas de ambos.

La representante de Belinda dijo que el médico había hackeado la red social luego de que terminaran su noviazgo.

Aunque después del incidente se les captó juntos en el aeropuerto, el romance no sobrevivió más y Belinda fue vinculada semanas más tarde con el cantante Lupillo Rivera, con quien nunca admitió haber tenido un romance.

La pareja en pleno romance, según las fotos que aparecieron en Instagram

Cuando Jessica Maldonado le preguntó a Ben Talei si echaba de menos a Belinda, el médico dijo:

“No, cero, extraño más las hamburguesas porque estoy a dieta”.

Descartó arrepentirse de las decisiones que ha tomado en su vida. “Yo me he equivocado muchas veces en la vida, con relaciones, con trabajo, nunca me arrepiento de nada porque siempre estoy aprendiendo y cambiando”.

Acerca de lo que aprendió con Belinda, Talei señaló: “a veces cuando te enamoras de alguien no puedes ver”.

El médico tuvo algunas palabras para Christian Nodal (Foto: Instagram@lavoztvazteca)

Recordó que tras su ruptura llegaron a estar en contacto, pero hace mucho tiempo no hablan.

Finalmente respondió sobre lo que le aconsejaría a Nodal. “A cualquier hombre exitoso y joven le diría que debe disfrutar su vida y no tener prisa en hacer algo con sus relaciones”.

Su romance con Belinda

Después de ser acusado de hackear el Instagram de Belinda para hacer públicas fotos de su romance, Ben Talei contó su versión de la historia en una entrevista para Un Nuevo Día.

“Nada de lo que dijeron es verdad, lo que pasó es que Beli y yo subimos a nuestras propias cuentas unas fotos, cuando estuvimos en Dubai. Después de eso ella se asustó un poco, y quitó las fotos y llamó a su publicista, dijo ‘no sé qué hacer’, porque estaba asustada, y luego dijo ‘estaba hackeado, no sé qué hacer’”, contó.

Otra prueba del romance

En aquel momento, mayo de 2019, Talei insistió en que aún tenía una relación romántica con Belinda, pese a que la representante de ella aseguró que el noviazgo estaba terminado.

“Yo soy su novio. Fuimos primero a una boda en México, en Cuernavaca, el 27 o 26, de mi amigo, después el 28 volamos a Los Ángeles y de Los Ángeles a Dubai, (yo) para trabajar y ella para ir de compras y disfrutar”.

Y aunque Belinda negó el romance, el cirujano plástico la disculpó.

Belinda jamás habló en público de su romance con Ben Talei

“A ella le gusta tener una vida muy privada con sus novios, ha tenido problemas con novios en el pasado. Ella tiene miedo de hablar de sus relaciones porque tiene miedo de que el mundo deje de tomar en serio su trabajo”.

Parece que ahora Belinda ha dejado atrás ese miedo, pues se ha mostrado totalmente abierta al hablar de su romance con Christian Nodal.

