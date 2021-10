Estela Calderón informó la muerte de una de sus mellizas de 7 meses: “mi corazón se rompe”

La actriz y fotógrafa aseguró que ha pasado momentos complicados desde la partida de Alana (Foto: Instagram/@estelacalderon)

Estela Calderón, actriz mexicana reconocida por su papel en la telenovela “Amor en Custodia”, compartió una dura noticia por medio de sus redes sociales, el fallecimiento de Alana, una de sus mellizas de tan sólo siete meses.

Desde sus historias de Instagram decidió informar este suceso a sus seguidores por medio de un emotivo mensaje en el que escribió que su pequeña hija “trascendió”. No obstante, decidió no aportar más detalles al respecto.

La decisión de compartir esta información llegó después de que las personas la comenzaran a cuestionar sobre la salud de Alana luego de que dejara de compartir fotos suyas para sólo publicar imágenes de Emilia.

“Cada vez que subo algo me preguntan por mi otra bebé y cada vez que leo un mensaje de esos, mi corazón se rompe. Así que mejor les escribo esto y dejamos las interrogantes para después. Alana, el otro amor de mi vida, ya no está en este plano. Después de un proceso muy difícil, trascendió”, escribió Calderón.

Posteriormente mencionó que su familia se encuentra pasando por un proceso muy doloroso, situación que les obliga a “vivir esta nueva vida” sin la compañía de la pequeña Alana. “Su amor, su ejemplo, su sabiduría y su paso por esta vida, transformó la mía para siempre”, ahondó.

Estela Calderón pasó su cumpleaños triste, pero sin perder la sonrisa (Foto: Instagram/@estelacalderon)

Finalmente, aseguró que cuando se sienta lista compartirá más detalles sobre el tema y lo difícil que fue vivirlo. “Gracias por su interés y cariño. Mientras hay amor, hay vida”, sentenció desde sus redes sociales.

Las últimas publicaciones de Instagram han demostrado su estado de ánimo, el cual decayó por la pérdida de su “solecito”. Debido a ello, tuvo que pasar el cumpleaños “más triste de mi existencia”, aunque nunca dejó de sonreír ni de agradecer “lo maravilloso que sí tengo”.

Semanas atrás, una publicación habría evidenciado el fallecimiento de su pequeña Alana, pues el 25 de septiembre compartió una fotografía en la playa, misma que estuvo acompañada de una extensa reflexión acerca de la muerte.

“La muerte no es nada, yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos la una para la otra lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre. Háblame como siempre lo has hecho”, escribió junto con los hashtags #solecitomio y #nuestrahistoriadeamorsigue.

En septiembre compartió una extensa reflexión sobre la muerte (Foto: Instagram/@estelacalderon)

Cabe recordar que la también fotógrafa anunció el nacimiento de Emilia y Alana, mellizas que tuvo con su esposo Giampaolo Spaventa después de cuatro años de matrimonio, el pasado 27 de febrero. No obstante, todo el proceso del embarazo lo publicó en su cuenta de Instagram.

Desde el 30 de septiembre de 2020 postearon la noticia: “El corazón expandido de tantas emociones y cientos de pensamientos en mi cabeza que quiero compartir, pero no sé por dónde empezar. ¡Somos 4!, ¡Somos 4!”.

A partir de ese momento, fotografías y videos sobre su embarazo llenaron su página de inicio. Con el paso del tiempo su vientre comenzó a crecer para, posteriormente, dar a luz a sus dos pequeños soles, quienes “Con su amor, Han venido a terminar de transformarnos a su papá y a mi”, escribió.

Emilia y Alana nacieron a las 32 semanas, pero Estela Calderón no informó sobre complicaciones en el parto o de salud. No obstante, a partir del mes de mayo comenzó a publicar fotos donde se aprecia a la pequeña Alana con oxígeno.

La primera fotografía donde sus hijas no aparecieron juntas fue publicada el 17 de julio. En la imagen se observa a Emilia con su abuela, mientras que el texto menciona que Alana se encontraba con su padre. Fue a partir de ese momento que sus seguidores se comenzaron a preocupar.

