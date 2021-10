Esta es la mansión que Itatí Cantoral ofrece por 26 millones de pesos

Los hijos del compositor puso a la venta la porpiedad tras el fallecimiento de su madre Foto: Tv Notas

Tras la reciente muerte de Itatí Zucchi, la esposa del fallecido compositor Roberto Cantoral y madre de Itatí Cantoral, la actriz y sus hermanos decidieron poner en venta la propiedad de su padre en los Estados Unidos, pues debido a las restricciones de la actual pandemia, no pueden visitar la casa con la frecuencia que les gustaría.

Además de no pasar el suficiente tiempo en la propiedad, los costos de mantenimiento de la enorme mansión son muy elevados, lo cual resulta una mala inversión para Itatí y su familia, pues afirman que gastan dinero en algo que disfrutan pocas veces al año.

Roberto, Carlos y José son los hermanos de la actriz, quienes comparten los gastos de la propiedad que se encuentra en Rancho Viejo, una zona residencial al sur de Texas y muy cerca de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, la cual han puesto a la venta por por 27 millones de pesos, alrededor de un millón 300 mil dólares.

José Cantoral, de 45 años, habló para la revista TVNotas, donde reveló lo difícil que fue tomar la decisión de vender la propiedad:

“Fue muy fuerte totalmente, pero estábamos pagando mucho dinero por algo que no usamos, y no nos podemos dar ese lujo con la situación en la que nos encontramos todos con la pandemia. Aunado a eso, no podemos visitarla seguido por las restricciones que tiene EU para viajar; vender la propiedad es la mejor opción”, aseguró.

La familia atraviesa por una crisis económica debido a la actual pandemia Foto: Tv Notas

Asimismo, contó si la decisión había sido tomada al lado de su madre, quien recientemente falleció: “No, porque tratamos de conservar todo hasta el día en que faltara; pero tras su partida, nos juntamos y decidimos vender lo que ya no se usaba y repartir el dinero entre los cuatro”.

La mansión es descrita por la inmobiliaria Rio Grande Valley como una “impresionante’' residencia ubicada en el prestigioso Rancho Viejo Country Club. ¡Único en su clase!”, la cual cuenta con una gran escultura de reloj en el jardín de la propiedad, la cual hace referencia al más grande éxito del fallecido compositor.

Además, cuenta con termostatos inteligentes, persianas motorizadas, altavoces envolventes y recubrimientos anti fuego, debido a que en 2006 la mansión sufrió un fuerte incendio, en el cual se perdieron objetos invaluables para la familia, como fotografías y objetos personales.

La actriz y sus hermanos decidieron poner a la venta la propiedad Foto: Instagram @itatic_oficial

La familia de Itatí está pasando por una crisis económica debido a las afectaciones que la pandemia ha tenido en el mundo, José Cantoral habló en la misma entrevista sobre los problemas financieros por los que atraviesan:

“Todo es complicado, todos estamos atravesando por una crisis muy importante, pero tenemos fe en que se venda; digo, tampoco hay prisa, estamos tranquilos y con salud, que es lo más importante”, afirmó.

La propiedad se encuentra al sur de Texas, cerca de la fontera con México Foto: Tv Notas

Roberto Cantoral también tenía una vivienda en la colonia Lindavista de la Ciudad de México, la casa “El Reloj”, pasó a ser propiedad de la familia del compositor tras su muerte, por lo que se le cuestionó al hermano de Itatí si también sería puesta a la venta.

“No, se está viendo la posibilidad de poner un museo, esa propiedad es patrimonio importante para la ciudad y queremos hacer un proyecto cultural ahí”, afirmó José con respecto a la casa en México.

Roberto Cantoral falleció en agosto del 2010 en un hospital de la ciudad de Toluca tras sufrir un infarto a sus 75 años de edad, posteriormente se llevó a cabo un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes, a donde asistieron familiares, amigos y seguidores del ilustre compositor.

