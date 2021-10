Nuevo escándalo de Remmy Valenzuela: habría disparado más de 50 veces contra representante

El segundo caso de violencia salió a la luz tan sólo unos mese después de haber sido acusado de propinar una golpiza a su primo Foto: Instagram/@remmyvalenzuela

Hace unos meses Remmy Valenzuela se vio involucrado en un escándalo mediático después de haber golpeado brutalmente a su primo y la novia del mismo, quienes lo denunciaron ante las autoridades correspondientes.

Después de haber sido notificado de la existencia de una orden de aprehensión en su contra, el cantante estuvo alejado de sus redes sociales y del público duante unas semanas por lo que se rumoró su presunta fuga, pero poco tiempo después regresó a la vida pública al obtener el perdón de sus víctimas, quienes llegaron a un acuerdo con el cantante y retiraron los cargos en su contra.

Sin embargo, ahora hay una nueva acusación que lo involucra en un hecho violento.

El pasado primero de octubre, Remmy festejó su cumpleaños número 31 en su natal Guasave, Sinaloa, por lo que contó con la participación de El Coyote y su banda en la fiesta que el cantante ofreció.

Al llegar al lugar, el representante de los músicos exigió a Remmy el pago por la presentación que estaban a punto de realizar, pues no habían obtenido ningún adelanto o garantía por parte del intérprete.

A pesar de no recibir el pago antes de subir al escenario, El Coyote y su banda tocaron en la fiesta por una hora y media, tiempo en el cual el representante siguió exigiendo la remuneración, pues los músicos habían corrido con los gastos de traslado de los instrumentos y el equipo necesario para realizar la presentación.

El Coyote no había acordado con Remmy recibir el pago antes de su presentación (IG: elcoyoteoficial)

Después de este tiempo, El Coyote se retiró del evento con una notable molestia, pero su representante se quedó en el lugar para seguir negociando el pago, ante lo cual Remmy enfureció y ató al empresario en una silla, según información de Suelta la Sopa.

Remmy exigió al representante el regreso de El Coyote entre insultos y amenazas de muerte, para finalmente disparar alrededor de 50 veces al piso cerca de donde el representante se encontraba atado.

Los conductores del programa de entretenimiento afirmaron haberse puesto en contacto con el representante, quien dijo no poder negar ni afirmar la situación al momento.

Según rumores, las anteriores víctimas del cantante fueron amenazadas numerosas veces para aceptar un pacto extraoficial con Remmy, acuerdo en el cual se comprometieron a no hablar sobre el tema.

Según Álex Rodríguez de Suelta la Sopa, Carlos y Araceli, las víctimas del cantante, se comunicaron con él a través de terceras personas para comunicar su situación, pues afirmaron que al acudir a la Fiscalía de Guasave para solicitar actualizaciones acerca de su caso, se les recomendó no seguir en el caso, pues podrían resultar perjudicados.

Remmy estuvo alejado de las redes sociales por unas semanas después de las acusaciones en su contra, por lo que se rumoró una presutna fuga Foto: Cuartoscuro // Instagram @yadirarenteriaoficial

Anteriormente se había afirmado que las víctimas recibieron una compensación económica por lo sucedido, pero recientemente se ha revelado que Carlos sólo le ha pedido a Remmy el pago de los seis meses que trabajó para él en el rancho de su propiedad, además del celular con el cual realizó la llamada de emergencia después de haber sido golpeado brutalmente.

El pasado mes de agosto, Remmy regresó a los escenarios al presentarse en un bar de Guadalajara, tras lo que fue duramente criticado en redes sociales por “actuar como si nada hubiera pasado”.

El cantante contó en una entrevista para Despierta América, que lo acontecido sólo fue una disputa familiar, la cual no debió haber sido mediatizada debido a su poca gravedad:

“Ese es un asunto familiar, y yo siento que a mi familia siempre la he mantenido oculta, o siempre la he tenido a un margen y han pasado cosas, pero no lo que la gente dice, bueno, no lo que los medios dicen, no lo que se especula”, aseguró el cantante.

