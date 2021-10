María Conchita Alonso destapó romance con Erik Rubín y así reaccionó Andrea Legarreta

María Conchita Alonso sólo tuvo flores para Erik Rubín (Foto: Cuartoscuro)

La mañana de este martes 5 de septiembre causaron revuelo las declaraciones de María Conchita Alonso, quien recordó ante los reporteros que la aguardaban en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que hace varios años sostuvo un romance con un famoso músico mexicano.

Se trata de Erik Rubín con quien la intérprete de Una noche de copas vivió un pasajero romance en el cual “no se enamoró”, aunque reconoció que fue más importante para ella que el propio Julio Iglesias, con quien también sostuvo un noviazgo la cantante venezolana de ascendencia cubana.

Sobre el ex Timbiriche y hoy esposo de Andrea Legarreta, María Conchita sólo tuvo buenos comentarios, lo calificó como un hombre lindo y honesto, con quien la diferencia de 14 años de edad no significó un impedimento para disfrutar el encuentro.

La venezolana aclaró que lo suyo con Erik no fue amor, pues no se enamoró (Foto: Archivo)

“Erik fue alguien muy lindo que pasó por mi vida. Un tipo muy tierno, talentoso, honesto. Es un hombre que encontró lo que quería que era una estabilidad, que existen muy pocas sobre todo en nuestro ambiente”, dijo la cantante en referencia al matrimonio de ya 20 años que sostiene el cantante de Cuando mueres por alguien y la popular conductora del matutino Hoy.

Al ser cuestionada por el motivo por el cual considera que Erik fue más importante para ella que Julio Iglesias, María Conchita explicó que fue “porque tuvimos más… compartimos más, estaba yo haciendo aquí mi programa Picante, yo vivía aquí, fue muy tierno, muy talentoso”.

La diferencia de edades no fue impedimento para que el músico disfrutara su romance con la veterana cantante: “Me gustó mucho, pero enamorarme no. Para enamorarse uno tiene que conocer bien a la persona, tiene que salir mucho tiempo con la persona, que compartir momentos. Para mí eso es enamorarse”, expresó la también actriz de 64 años.

Erik Rubín sostuvo romances con otras famosas antes de casarse con Legarreta; entre ellas Thalía y Paulina Rubio (Foto: Instagram/@erikrubinoficial)

Tras el recuerdo del romance, Andrea Legarreta dio a conocer lo que piensa y aclaró las cosas, pues aunque expresó que “lo del pasado queda en el pasado”, no permitirá que los rumores se interpongan entre su afianzado matrimonio, uno de los más estables de la farándula mexicana.

Lejos de mostrarse celosa, Legarreta llamó “afortunado” a su esposo: “Erik ya tiene 50, ¡todo lo que ha pasado por su vida!, y bueno, pues María Conchita la verdad es que es una mujer que, además, pues ¡qué afortunado!, porque una mujer que hasta la fecha sigue provocando incendios, sensual, encantadora, o sea, todo mundo estaba enamorado, hasta la fecha de María Conchita.”

La conductora de Hoy volvió a “echar flores” a su marido, y celebró que de joven haya tenido la oportunidad de “romancear” con la intérprete de Acaríciame, a quien considera una mujer muy atractiva.

Para María Conchita, Erik buscaba una estabilidad y consolidar una familia (Foto: andrealegarreta / Instagram)

“Insisto, o sea, bueno, María Conchita ¡no inventes!, o sea, una mujer impresionante, ¡imagínate para él como chavo encontrarse con ese mujerón!, ¡claro!, ¿cómo va a decir que no?, ¡qué padre que hable bonito de él!, es un hombre digno de hablar bonito, es un buen hombre y aparte era un coquetazo.”

Legarreta dijo desconocer las circunstancias en las cuales se dio el romance y jugó con la idea de “una noche de copas”, en referencia al éxito más grande de la venezolana. La madre de Mía y Nina Rubín admitió que también en aquella época, inicios de los 90, era admiradora de María Conchita.

“Sí supe que hubo ahí como una especie de romance…No sé si fue una noche de copas, pero la verdad es que sí supe, y ¿quién no?, si las mujeres también éramos fans de María Conchita y hasta la fecha es una mujer bella y encantadora, yo no me ofendo, ni me siento mal, al contrario.”, dijo la presentadora a la prensa.

SEGUIR LEYENDO: