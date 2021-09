Erik Rubín aseguró que no será como el padre de Luis Miguel con su hija Mía: “No lo hago por negocio”

Foto: Instagram @erikrubinoficial

Mía Rubín se sigue abriendo camino en el mundo de la música. Recientemente ha lanzado su nuevo material discográfico: Raíces y tuvo su primer concierto como solista.

Sus padres, Erik Rubín y Andrea Legarreta se han mostrado impulsando la carrera de su hija con sus proyectos a través de sus redes sociales y están muy orgullosos de los logros que su hija Mía ha logrado desde que sacó su primer sencillo: Flecha.

Fue en el programa matutino de Hoy cuando el esposo de Andrea Legarreta negó rotundamente ante las cámaras en convertirse en el padre villano de Luis Miguel, Luisito Rey.

Mientras el reportero del Canal de las Estrellas cuestionaba a Erik sobre la carrera de su hija, se mencionó la forma en el que Luisito Rey trataba a su hijo, por lo que Erik entre risas contestó: “No, ¿por qué no?, ¡hay que exprimir a los chamacos!”

En el aspecto económico, el integrante de Timbiriche confesó: “La verdad es que ella tiene su lana ahí, su lana es intocable, pero… no lo hago esto por negocio, lo hago por amor, la escuela sigue y para ella esta es su vida, o sea, no es una decisión mía de ‘a ver mi hijita, ¡órale a cantar!’, gracias a Dios no tenemos la necesidad”

El esposo de Andrea Legarreta se le vio divertido en la entrevista, por lo que descartó convertirse en Luisito Rey, padre de Luis Miguel, en cuanto al tema profesional de su primogénita.

En otras ocasiones, se le ha preguntado a Erik sobre ser un padre celoso con sus hijas: “Ahorita ya todo mundo en las redes me dice suegro y eso, en lugar de molestarme, me da gusto; ¡y nada!, pues que chuleen a mis hijas es algo lindo” confesó para las cámaras del programa Hoy a principios de Enero de este año.

Desde muy pequeñas, las hijas del intérprete: Mía y Nina Rubín han demostrado su amor por la escena musical, así como de la actuación, por lo que a sus padres se les ha visto felices y apoyando las carreras artísticas de sus hijas.

La carrera de Mía, ha ido en ascenso desde que la cantante estrenó su primer sencillo: Flecha, en colaboración con Chucho Rivas.

“Me conmueve mucho ver que lo logré, y que he podido seguir mi sueño, a pesar de que muchas personas me dijeron que no lo iba a lograr o que solo estaba aquí por mis papás. Una enseñanza importante que me llevo es que no importa de quién sea hija, merezco cumplir y seguir mi sueños”, comentó Mía en una entrevista para EFE.

Si bien la fama de sus padres hizo que Mía fuera conocida desde antes de que decidiera dedicarse al espectáculo, la cantante ha trabajado duro en su preparación para encontrar su propio camino y construir reconocimiento por propios méritos.

“Desde que tengo cinco años recuerdo haber querido cantar, empecé con teatro musical y pensaba que iba incursionar en la música a los 20, pero me siento feliz de haberlo hecho ahorita”

Aunque la joven está dispuesta a seguir presente en teatro y en televisión, quiere enfocar toda su atención a la música y espera que para finales de año estrene música nueva y adelantó que vienen colaboraciones muy importantes.

