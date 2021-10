¿La ama o la odia?: Ludwika Paleta reveló qué piensa sobre la novia de su hijo

la actriz reveló si le cae bien o mal su nuera (Foto: Ig @ludwika_paleta)

Ludwika Paleta, además de ser una actriz con una amplia trayectoria actoral, también es mamá y por fin rompió el silencio respecto a qué piensa de la novia de su hijo Nicolás Haza.

Fue durante un encuentro con los medios en la alfombra roja de los Premios Platino, donde la artista decidió hablar puntualmente sobre Yulianna de Souza, quién tiene una relación con su primogénito desde principios de este año.

“Es divina y le hace muy bien, se llevan muy bien”, destacó Paleta.

De igual manera, ahondó en que le da gusto ver que su hijo va creciendo y está experimentando nuevas etapas de la vida.

“No, no soy celosa, al contrario, me encanta ver el amor cuando está en esa etapa de conocer a alguien y te enamoras por primera vez, te ilusionas, me encanta vivirlo a través de él”, remarcó.

Respecto a la vida amorosa de la actriz, ella está casada con el empresario Emiliano Salinas y ha tenido que salir a desmentir rumores donde se le ha dicho que no es feliz.

la actriz dijo no ser celosa (Foto: Ig @ludwika_paleta)

Apenas en abril de 2021, la integrante de la famosa telenovela mexicana Carrusel, habló sobre la relación que tiene con su actual marido, el hijo del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. Mencionó que son una familia muy unida, respetuosa y amorosa, al contrario de lo que se dice en redes sociales.

En una entrevista que dio para la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, comento cómo es su actual relación con el padre de dos de sus hijos, principalmente con sus palabras salió a relucir el afecto que siente por su pareja, con quien se casara hace 8 años.

“Tuve la gran fortuna de conocer a un hombre maravilloso. Mira, se me cae la baba...nos amamos y nos disfrutamos y nos reímos juntos y nos enamoramos y tenemos unos hijos preciosos”, exclamó emocionada la protagonista de Duelo de Pasiones.

Ludwika Paleta y Emiliano Salinas enfrentaron complicados momentos el año pasado (IG: salinasemiliano)

A pesar de que salen muy sonrientes en las fotos que circulan en internet, la actriz manifiesta que constantemente son objeto de crítica pues ahora la gente no sólo la señala por ser una actriz famosa, sino que también recibe comentarios de odio por la relación que tiene con su suegro. Derivado de ello, aprendió a lidiar con dichas opiniones y las toma con objetividad.

“Yo siempre digo que si la gente conociera a Emiliano dejaría de decir tantas tantas tontearías. Si yo estuviera en un matrimonio donde realmente me la pasara mal, en donde no estuviera feliz, en donde estuviera viviendo una cosa espantosa... yo creo que se notaría...cuando dicen cosas pues simplemente las veo como objetivamente... si duele, si cuesta trabajo. De pronto me entra mucha rabia pero también hay cosas que no puedo controlar “, reflexionó.

Además, explicó que su esposo no es para nada celoso. Así lo pueden comprobar todas las personas que visiten el Instagram o su Twitter de la polaca, en donde comparte fotos de todo tipo y en todas sus facetas, principalmente hay imágenes de la actriz en bikini, el cual aseguró que lo seguirá usando a pesar del paso del tiempo, aunque tenga 70 años, pero tal vez en ese momento ya no quiera subirlas a su perfil.

SEGUIR LEYENDO