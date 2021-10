Diana Golden narró su experiencia al grabar un programa junto a Alfredo Adame: “Es un cobarde”

Los artistas estuvieron casados por tres meses a finales de los años 80 (Fotos: Cuartoscuro // Facebook/Alfredo Adame Oficial)

Diana Golden formó parte del elenco del programa Perdiendo el Juicio junto a Alfredo Adame, su expareja a quien denunció y ganó la batalla legal, pero éste se ha negado a cumplir con lo dictaminado por las autoridades. La actriz compartió cómo fue su experiencia en los escenarios junto al polémico actor.

Fue en una entrevista con el programa De Primera Mano donde la colombiana reveló que contaba con personal de seguridad ante cualquier incidente. “Memito del Bosque me puso seguridad real, los policías que estaban conmigo eran el squad y el comandante de la protección de Televisa, por si se ponía agresivo estando yo ahí, porque él no sabía que yo iba a estar”.

Golden aseguró que Alfredo reaccionó de muy mala manera, por lo que el productor tuvo que hablar con su ex esposo. “Su primera reacción fue: ‘¡si viene esta loca, yo me largo!´ y salió Memo a decirle: ‘te callas, te sientas y te portas bien ¿ok? Aquí no hay mentadas de madre´”.

Parte del Elenco del programa "Perdiendo el juicio" (FOTO: Instagram)

La actriz también confesó por qué decidió participar en el proyecto. “Acepté porque él no me va a pagar ( el dinero de la demanda) pues que me pague Televisa. El licenciado Carrillo no va a parar hasta que nos pague y cada vez va a ser más grande su multa; si lo voy a ver en un juzgado de la vida real, que no lo vea en un juzgado dentro de Televisa y estoy más segura”.

Diana fue cuestionada por si hubo agresiones de parte de Adame y aseguró que no sucedieron. “No, porque yo estaba a lado de Palazuelos, de Tommasi, de Lolita y del ´Burro´, hasta crees que se atrevería a hacer algo, es un cobarde”.

Otra de las preguntas hacia Golden fue si Alfredo intentó tener comunicación con ella, pero lo negó. “No me miraba ni a la cara y ya empezaba con los tics [...] Yo nada más le dije ´cobarde, pusilánime´”, pero la actriz aseguró que no siente nada al insultar a su exesposo. “Para mi es un perfecto desconocido, yo no he hablado con él desde hace 35 años”.

La primera aparición de Diana Golden en el cine fue con la pelícua "Mentiras" en 1986 (Foto: Instagram@dianagoldenberg)

Por otra parte, a inicios del mes de agosto se dio a conocer que Diana junto con su abogado acudieron a la casa de Alfredo Adame por segunda ocasión para solicitarle los 20 mil pesos, sin embargo, Adame los amenazó con “soltarles unos plomazos”.

“Su servidor, notificador del tribunal superior de justicia, nos presentamos en el domicilio del señor Alfredo Adame para dar cumplimiento a la sentencia del asunto ordinario civil, promovido por la señora Diana Goldenberg Jiménez, de 20 mil pesos (…) Al apercibirnos en el domicilio, se tocó la puerta de manera cortés y se le informó al señor Adame que venimos de parte del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. El señor en ese momento estalló en ira, en cólera, y nos empezó a ofender, e inmediatamente nos dijo que iría por una pistola a la recámara para meternos una bola de plomazos”, se puede escuchar en un audio difundido por el abogado.

Alfredo Adame aseguró que está teniendo un crecimiento emocional importante (Foto: captura de tvazteca.com/aztecauno)

Alfredo Adame contó a Ventaneando su versión y negó que Diana Golden hubiera acudido a su domicilio para cobrarle el dinero. “El abogado se llama Manuel López Reyes, es un tipo que se metió a mi Facebook a ofenderme y a insultarme, denostarme, quererme humillar. Le contesté como sé contestar y empezamos con los mensajes. Es un tipo frustrado, amargado, envidioso, chismolero y nunca se ha parado en mi casa, tampoco la actriz Diana Golden”.

