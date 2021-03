“Vive amargado y tiene diarrea verbal”: Diana Golden, ex de Alfredo Adame, cuestionó la violencia que el actor ejerce contra las mujeres

Diana Golden y Alfredo Adame estuvieron casados por un breve lapso y desde entonces tienen una mala relación (Foto: Instagram @diana.goldenberg @alfredoadamevonknoop)

A finales de los años 80 Alfredo Adame y la actriz colombiana radicada en México Diana Golden estuvieron casados por tres meses, matrimonio al que llegaron por un arreglo “por conveniencia”, pues a petición del actor, la intérprete de hoy 55 años aceptó unirse a él puesto que en su estatus de extranjera, en el país se le retenía casi el 50 por ciento de sus ganancias como actriz en películas filmadas en territorio nacional.

Dado que ambos personajes eran amigos, pues se conocieron en uno de los constantes vuelos de Golden a México, y Adame era sobrecargo de una aerolínea, a la colombiana le pareció buena idea contraer nupcias sin siquiera ser novia del actor.

Según Golden, al mes de casados Adame “quiso intentarlo” y comenzaron una relación, pero a los pocos días el actor comenzó a dar muestras de celotipia y violencia contra ella, al grado de maltratarla verbalmente e incluso en una ocasión la amenazó poniéndole un arma en la boca cierta vez que la famosa llegó de madrugada a la casa.

Diana Golden también es modelo y ha forjado su carrera principalmente en México (Foto: Cuartoscuro)

Así lo relató la actriz: “Él bebía mucho; por eso lo corrieron (de la aerolínea) y por neurosis tensional. Entonces me empezó a romper la ropa, me sacó una pistola; anda siempre con pistolita y le gusta tirar hacía el aire. Entonces saca una pistola y me dice ‘Te largas de la casa’, a las 3 de la mañana. Me metió una pistola en la boca, eso es tan cierto como que está en una demanda”, contó la intérprete en octubre de 2020 para el programa El minuto que cambió mi destino.

Al paso del tiempo Adame se ha referido despectivamente a su ex esposa, diciendo que llegó a México huyendo de un narcotraficante, que inhalaba y comercializaba cocaína y que incluso era trabajadora sexual en el país. Ante ello, hace unos años Diana Golden interpuso una querella por daño moral, misma que recientemente ganó.

Ahora, la actriz famosa por participar en películas de acción mexicanas y algunas telenovelas, habló de la conducta errática que Alfredo Adame ha presentado a últimas fechas, toda vez que ha sido el protagonista de múltiples escándalos, ya sea contra Carlos Trejo, “El rey grupero” o Laura Bozzo, por mencionar algunos.

La actriz aseguró haberle ganado a Adame una demanda por daño moral (Foto: Archivo)

“A él si le gusta andar en los juzgados, siempre está peleando con alguien. Se levanta y dice: ‘¿Con quién me peleo hoy? ¿A quién voy a fregar?’”, contó Golden al programa De primera mano.

La actriz aseguró Adame “está amargado” y dijo no entender la razón por la que supuestamente el actor, en su flamante faceta como político por el Partido Redes Progresistas, piensa defender a mujeres que viven violencia cuando él es violento con ellas: “Vive amargado, no sé cómo puede vivir tan amargado. Va a defender a las mujeres de hombres como él, porque a todas las mujeres nos insulta”, declaró.

El actor se caracteriza por su carácter explosivo y sus múltiples rencillas (Foto: Instagram @alfredoadameoficial)

“Ya le gané la demanda y eso lo está viendo la abogada con el juez y tiene que darme una disculpa pública. Me tiene que pagar como 20 mil pesos o menos, dice que es millonario, guapo, que tiene Bentleys, Lamborghinis. Por ley ya no puede decir que llegué de narcotraficante a México porque cada vez que hable suena el cajero de la abogada”, recalcó.

Finalmente, la actriz aseguró que la casa donde vive Alfredo no es de él, sino que está a nombre de Rafael Banquells, padre de Mary Paz Banquells, ex esposa del actor. “La casa está a nombre de Rafael Banquells, lo sé por enemigos en común. Que yo sepa, lo que me contaron es que esa propiedad está a nombre de los Banquells, pero él dice que los Banquells le robaron. Tiene diarrea verbal”, finalizó la colombiana.

