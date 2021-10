El día que Yordi Rosado rogó por su vida en un restaurante de Sinaloa

Yordi Rosado recordó cuando su vida se vio amenazada por un fanático a quien agredió (Foto: Instagram/@yordirosadooficial)

Yordi Rosado se ha enfrentado a diferentes situaciones en donde pone en riesgo su vida, pero en una ocasión todo se le salió de las manos y pensó que moriría por culpa de un fan al cual agredió en un bar de Culiacán, Sinaloa.

Hace un mes Yordi Rosado recordó en el programa que conduce, Miembros al Aire, cómo casi se ahoga en medio del mar acompañado de su hijo. Esta vez relató otra situación en la que se dio cuenta de que su vida estaba en riesgo y tuvo que rogar a una persona para que no hiciera nada en su contra.

En la reciente emisión de Miembros al Aire, Yordi habló de cómo hace unos años, estando en Sinaloa, se encontró a un seguidor molesto que causó que su ira estallara y, después se arrepintiera al darse cuenta de que al haberlo agredido, pudo haber perdido la vida.

El presentador recordó que todo sucedió un día muy agotador, cuando a contra de lo que él quería, salió a cenar con sus acompañantes (foto: Instagram/@yordirosadooficial)

Según recordó el locutor, por un viaje de trabajo, fue a Culiacán. En un día muy cansado de su estancia ahí, él quiso quedarse en el hotel para cenar y dormir, pero quienes lo acompañaban le pidieron que mejor fueran a otro lugar, y él aceptó con la condición de que sólo comerían algo.

Sin embargo, llegaron a un restaurante bar en el que además de que ya había gente bebiendo alcohol, sus acompañantes seguramente buscarían quedarse para divertirse. De mala gana, Yordi tuvo que comer ahí y sucedió lo inesperado.

Mientras comía un fan lo reconoció y quiso saludarlo, pero ya estaba ebrio y su comportamiento estaba siendo muy brusco con el presentador, lo que se convirtió en una gran molestia.

Yordi aseguró que el contacto físico de esa forma le molesta mucho, por lo que no dudó en defenderse cuando se le presentó la oportunidad (Foto: Instagram/@miembrosalairetv)

“Voltea un wey y me dice ‘¡¿qué pedo?!’, y se me deja venir, se me cae ya jarra, y me dice ‘wey, yo te adoro, cabr*n, me encantas’ (...) Entonces ya, una vez, les digo (a sus acompañantes) ‘ya me quiero ir a dormir’, pero otra vez el wey agarra y se me vuelve a aventar”, narró Yordi.

Esto se repitió en varias ocasiones y el contacto que su fan estaba teniendo, estaba pareciendo más una forma de agredirlo que de mostrar su admiración, así que Rosado cada vez se sentía más enojado, pues además lo sentía como una burla.

La última ocasión en que sucedió, su admirador se subió a una periquera para bebé y desde ahí pretendió caer encima del locutor, pero él actuó rápido, se movió y cuando el fan estuvo a punto de tocar el suelo, Yordi tomó su cabeza por la nuca y lo empujó.

Esta acción causó que los guardias tuvieran que sacar al seguidor del establecimiento, pero no se esperaban que él no quisiera retirarse del lugar con tal de buscar venganza cuando él saliera.

Yordi puso sus manos de esta forma para mostrar su arrepentimiento y casi se hinca (Foto: Instagram/@yordirosadooficial)

“Me dice ‘hay un problema, te está esperando afuera’, en ese momento me acuerdo que estaba en Culiacán”, dijo. En ese momento buscó salir por la puerta trasera, pero le informaron que el restaurante no contaba con una, además de que también le hicieron saber que esta persona estaba armada.

Decidió esperar ahí por más de tres horas, pues no estaba dispuesto a arriesgarse tanto, pero después de que se dio cuenta de que su fan estaba comprometido a esperarlo, no le quedó más que enfrentarlo, rogando por su vida.

“Salí y en el momento en que salí, te lo juro, puse las manos así (juntando las palmas frente a él), me bajé, casi hincado, y desde arriba le dije ‘perdóname, soy un pendej*’”, recordó. Su seguidor sólo se dedicó a darle la razón, diciéndole más groserías, pero finalmente optó por perdonarlo a cambio de que se tomara unas cervezas con él, cosa que aceptó Yordi rápidamente aunque estuviera cansado.

