“Por lo menos las gaviotas son hermosas”: Claudia Ramírez habló sobre su crítica contra Angélica Rivera

Claudia Ramírez también suele mostrar su postura en contra del gobierno de AMLO a través de su cuenta de Twitter (Foto: Instagram@claudiaramirezof/Cuartoscuro)

realizó una mención indirecta a la ex primera dama de México, Angélica Rivera. Claudia Ramírez ha destacado en las redes sociales por sus fuertes opiniones en contra de personajes políticos e incluso criticando a sus compañeros artistas. En uno de sus tuits publicado el 28 de septiembre, la veracruzana

Cabe recordar que la actriz es conocida como “Gaviota” desde que protagonizó la telenovela Destilando amor, en donde su personaje era conocido con ese sobrenombre. “Pobre, ha de ser muy feo que te llamen así... por lo menos, las gaviotas son hermosas”, escribió Claudia, por lo que generó mucha controversia y días después aseguró que el mensaje era claro: “¿Qué parte no se entiende?”.

En una entrevista para el programa Sale El Sol, Ramírez dejó claro que ella es una persona directa y sostiene lo que dice: “Siempre he sido muy congruente con lo que digo y con lo que hago, y jamás diría ‘Ah, no lo hice, no lo dije’. Pues ahí está escrito, ¿qué más?”.

Estos fueron los tuits con los que la actriz criticó a la "Gaviota" (Foto: Twitter/@RamirezClaudia_)

Claudia recordó que trabajó con Angélica hace mucho tiempo en una telenovela hace 30 años. “Angélica y yo trabajábamos cuando éramos muy jóvenes en un proyecto llamado La pícara soñadora. Nunca más nos volvimos a ver. Yo la respeto como persona y yo creo que uno tiene que respetar las elecciones que haga cada persona como individuo”.

A pesar de que no aclaró si su mensaje fue en contra de la ex primera dama, aseguró que la respeta como persona y que no descarta la idea de volver a trabajar con Angélica. “No me ha hecho nada, yo no soy nadie para juzgar ni decir por qué sí o no. Si el proyecto me interesa y me gusta, para mí ella es una persona que siempre me ha respetado, siempre ha sido amable. No la conozco mucho, porque te digo que hablo de hace 30 años. Pero si el proyecto me interesa, por supuesto que sí”.

La actriz de 56 años generó controversias en el mes de julio de este año por su duro mensaje a quienes defienden la dictadura castrista mientras sucedían diversas represiones en Cuba. “Qué bonito ser socialista desde tu Iphone... bola de hipócritas”. Varios usuarios le reprocharon su concepto equivocado del socialismo y argumentaron que tener una ideología de izquierda no te impide comprarte un teléfono de última generación.

La respuesta de Tenoch Huerta ante el tuit de la actriz (Foto: Twitter)

“El gran libro teórico para detener al capitalismo se resume a un tuit: la cantaleta del Iphone, la creencia palurda de que si eres izquierda tienen que vivir en una cueva sin tecnología y de que si eres consumidor capitalista debes tener 20 Ferraris aunque no sepas manejar”, le respondió un usuario a Ramírez y se sumó la respuesta del actor Tenoch Huerta. “Te faltó comer piedras y no ganar dinero por tu trabajo”.

Otro de los polémicos tuits ocurrió cuando se dio a conocer el fallecimiento del caricaturista Antonio Helguera. La controversia comenzó cuando la doctora en lingüística Violeta Velázquez escribió: “Hace tiempo no había una noticia tan triste”, en relación al “monero” de ideología izquierdista.

Luego de la lamentación de Velázquez, Claudia Ramírez retomó el mensaje y escribió en tono burlón “jajaja, ¿y dónde vive usted?”. La doctora en lingüística le recriminó su falta de sensibilidad. “Hacer de la tristeza de otros un concurso de popularidad de “a ver qué es más doloroso” sólo los retrata como insensibles, emocionalmente torpes y en última instancia miserables. Porque el que nos duele era uno de los nuestros y ese sentimiento ustedes no lo conocen”.

La interacción entre Ramírez y Velázquez se volvió Trending Topic (Foto: Twitter)

Después de cuestionar la sensibilidad de la actriz, Ramírez aclaró que se refería a la letalidad del COVID-19 y a la lamentable cantidad de personas que han fallecido. Además expresó que “la jauría se soltó a llenarla de insultos”. Finalmente Claudia escribió: “sólo recuerden, nadie es tan importante” y después compartió una imagen de un pan “para que se endulcen la vida”.

