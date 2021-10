Roberto Palazuelos denunció cuentas falsas en redes sociales: “Hay mucho perfil falso”

Roberto Palazuelos denunció la existencia de cuentas que se hacen pasar por él en redes sociales. El empresario y protagonista de Perdiendo el juicio, pidió a sus seguidores tener cuidado con las páginas que siguen y reafirmó cuál es su página oficial.

Desde su cuenta oficial de Instagram, el también aspirante a la política mexicana alertó a sus seguidores sobre la existencia de “mucho perfil falso” y los invitó a estar al pendiente de las cuentas oficiales que posee. Especialmente en Facebook.

“Me contaron que hay mucho perfil falso mío en Facebook”, escribió sobre una historia que compartió en la plataforma digital, donde posó con un elegante esmoquin y acompañado de una bebida. “Les comparto mi nueva página”, concluyó con el link hacia su página en la red social, la cual fue creada en las últimas horas.

FOTO: Instagram/@robertopalazuelosbadeux

Respecto a su carrera en el mundo del entretenimiento y los rumores sobre un posible retiro, fue el mismo Palazuelos quien aclaró que aquello sólo sucederá cuando gane un puesto en la función pública. Mientras tanto, seguirá formando parte de proyectos como el que ahora protagoniza junto a Lolita Cortés, Jorge “Burro” Van Rankin y que es producido por Guillermo del Bosque.

Fue durante una entrevista con Televisa que aclaró que sólo tendría la intención de abandonar el espectáculo cuando se convierta en funcionario. Hay que recordar que el originario de Acapulco, Guerrero, recientemente anunció que se lanzaría por la gubernatura del estado de Quintana Roo, como candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC).

Sin embargo, esto fue desmentido por el partido que ha acompañada a figuras como Enrique Alfaro y Samuel García en sus campañas estatales de Jalisco y Nuevo León, respectivamente.

Movimiento Ciudadano aclaró los pormenores sobre la supuesta candidatura de Roberto Palazuelos de cara a las elecciones de Quintana Roo (Foto: Instagram / @robertopalazuelosbadeaux)

A través de un comunicado, la coordinación nacional de MC, emitió una postura oficial ante las declaraciones de Palazuelos y destacó dos puntos, en los que aclaró que “el proceso para elegir candidaturas en Quintana Roo aún no comienza” y “no hay ninguna candidatura definida en Quintana Roo.

Asimismo, el partido aseguró que no ha tenido, hasta el momento, acercamiento directo con Palazuelos, como aseguró durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Sin embargo, no descartó la idea, pues es un espacio político “abierto a la participación de todas las personas”.

“Movimiento Ciudadano reitera que no se ha tenido un acercamiento con el actor Roberto Palazuelos, sin embargo nuestro Movimiento es un espacio político abierto a la participación de todas las personas, las organizaciones y los movimientos sociales en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades”, se lee en el boletín emitido el pasado cinco de septiembre.

Foto: Captura de YouTube/Ventaneando

Por otra parte, la pelea entre el empresario de la industria hotelera y el actor de múltiples telenovelas, Andrés García, continúa más fuerte que nunca. Y es que esta vez, Roberto declaró que le era indiferente si García lo dejaba fuera de su testamento, luego de que este último anunciara que lo iba a desheredar, a pesar de considerarlo como un hijo.

Todo aquello a raíz de que Roberto supuestamente habría vendido sin autorización una de las propiedades del protagonista de Mujeres engañadas: “Yo no tengo ningún problema que lo haga, no necesito estar en el testamento de nadie. Inclusive la herencia de mi abuelo se la regalé a mi papá”, dijo tranquilo Palazuelos. “Yo soy un hombre muy trabajador, soy un hombre, no me gusta que me den, siempre me he ganado todo a pulso”, añadió en entrevista con el matutino de Televisa Hoy.

