Flechazo para un Mascabrother: Freddy Ortega se casó a meses de haber iniciado su noviazgo

Freddy Ortega dio detalles sobre cómo fue su boda por el civil y por qué se casó (Foto: Ricardo Castelan/Cuartoscuro)

Freddy Ortega confesó que ya está casado y su compañera es una mujer que tiene poco tiempo de conocer, pero a la cual quiere mucho. Aseguró que su matrimonio no se debió a un embarazo ni tuvieron ninguna presión, se llevó a cabo simplemente por el gran amor que se tienen.

Aunque la mayor parte del tiempo Ortega se ha guardado su vida privada para sí mismo, en entrevista con Sale el Sol el cómico confesó que contrajo nupcias y que no quiso hacerlo mediático, pues sólo sus seres queridos más cercanos asistieron a la íntima ceremonia con la que llevó al altar a su hoy esposa.

También relató el porqué decidió casarse pese a que tenía poco tiempo de conocer a la mujer de la que no quiso entrar en detalles:

“No tenemos mucho de conocernos, la primera vez que salimos fue en septiembre del año pasado, y a partir de ahí fue así ya no despegarnos, ella vivía en Pachuca, ahora ya vive obviamente aquí en México, y es una mujer que de entrada encanta, enamora, mis amigos la adoran, y no tuve que pensarlo”.

Freddy Ortega se casó a unos meses de haber conocido a su hoy esposa (Foto: Captura de pantalla/Sale el Sol)

El integrante de los “Mascabrothers” recordó su boda, que fue sólo por el civil, como un sueño, en donde el clima, la hora, los invitados y la pareja se alinearon para que la ceremonia fuera perfecta. “Fue un brunch, la pasamos increíble, el clima favoreció, todo confabuló para que sucediera de esa manera […] fue espectacular. Luego ya nos reunimos en casa para brindar como tal, porque no dimos alcohol, porque era a las 11 de la mañana”, dijo Ortega.

Aseguró que su boda religiosa será un poco más abierta en cuestión de asistentes, pues ya tiene en la lista de invitados a muchos de sus amigos, ya que en esta ocasión sólo pudo invitar a unos cuantos familiares debido a que se llevó a cabo en la terraza de un hotel.

Finalmente habló acerca de las posibilidades de haberse casado debido a que su pareja espera un bebé, algo que piensa no es posible porque ni el ni Cristina Rubí, su esposa, buscan tener hijos próximamente.

Freddy Ortega no quiso hablar mucho de su actual esposa (Foto: Captura de pantalla/Sale el Sol)

“Qué piensen lo que quieran. La verdad es que no está en nuestros planes tener hijos, entonces si lo quieren pensar así, quieren verle siempre algo malo a lo bueno, es cuestión de cada quien, por eso yo no hago públicas mis cosas, soy muy reservado”, terminó la conversación Freddy.

Por otra parte, su hermano Germán Ortega confesó hace unos meses a través de un video que a él no le ha ido tan bien, pues debido a la pandemia causada por el COVID-19 se quedó sin trabajo ya que varios sectores de la industria del entretenimiento tuvieron que detener sus actividades para intentar frenar los contagios.

El productor teatral habló acerca de sus preocupaciones económicas hasta el punto en que mostró su faceta más vulnerable, llorando, y fue criticado en redes sociales por la forma en que pidió que los teatros fueran completamente reabiertos.

Freddy salió en defensa de su hermano por comentarios hacia sus peticiones (Foto: Instagram/@ortegamascabrother)

Su hermano Freddy salió en su defensa y respondió a los comentarios que recibió el actor: “Los que han padecido COVID-19 saben que vienen episodios de ansiedad, de depresión, y a mi hermano le pasó. Lo agarró en ese momento; me parece deleznable que la gente empiece a decir ‘Hiciste el ridículo’”, pues Germán también contrajo la enfermedad producida por el SARS-CoV-2.

