“Un paso más a la verdadera libertad”: YosStop envió nuevo mensaje desde la cárcel

Yoseline "N" envió una nueva reflexión desde la cárcel; aseguró que comprende que no es un ser perfecto y eso la acerca a su libertad (Foto: Intagram / @justyoss)

A casi tres meses de que Yoseline “N” fue puesta en prisión preventiva por presuntamente haber cometido delitos relacionados con pornografía infantil, hoy envió una nueva carta desde el penal de Santa Martha Acatitla en la que reconoce que la ansiedad que sufre desde pequeña la ha obligado a actuar de una forma y está dispuesta a mostrar una faceta más real de su personalidad.

Yoseline, conocida como YosStop ha decidido compartir otra de sus reflexiones a través de su novio Gerardo González para sus seguidores a través de Instagram. En esta carta, al igual que en la anterior, ha decidido hablar acerca de su salud mental y aseguró que ha comenzado a aceptar que es una persona con debilidades, mismas que ocultaba con enojo.

Según explicó la youtuber, la ansiedad que fue provocada por la hipersensibilidad física y emocional la han obligado a “construir muros” a su alrededor en un intento de defenderse de aquello que la hacía sentir mal, pero al encontrarse en una situación que no esperaba, tras las rejas, la vulnerabilidad ha hecho que le duela todo y aceptar que no puede seguir ocultando sus sentimientos.

Yosstop aseguró que este proceso ha hecho que le duelan cosas que nunca antes habían dolido (Foto: Instagram/@justyoss)

“Les he mostrado una apariencia ‘muy fuerte’ de mi persona, pero para poder construir ese MURO de fortaleza, tuve que ‘enterrar’ mis debilidades para que nada me afectara. (...) Hoy me doy cuenta que NO ES EL CAMINO. Mi única escapatoria fue esconder poco a poco esa sensibilidad con capas de enojo y otras cosas. Ahora la he ‘desenterrado’ y me ha dolido hasta lo que no me tendría que doler, la vulnerabilidad llegó al máximo”, escribió.

Y es que, de acuerdo a lo que anteriormente dijo en una de sus notas, la creadora de contenido estaría reconociendo que debido a su personalidad siempre estaba enojada y eso lo reflejaba en otras personas, aunque nunca llega a tocar el tema de los delitos por los cuales ahora es investigada y se encuentra en la cárcel.

YosStop agregó en su carta que hoy aceptó que no es un ser perfecto, por tanto, ha aceptado sus debilidades y las abraza con gusto, algo que la hace sentir fuerte y unida a sus seguidores.

La youtuber tendrá que pasar dos meses más en la cárcel ya que las investigaciones siguen en proceso (Foto: Instagram/@justyoss)

“La acepto (su debilidad) porque gracias a ella he aprendido mucho, porque eso me une más a mí, a ustedes y al universo. Aceptar al ser imperfecto que soy tiene beneficios al sentirlo; reconocerlo y compartirlo me ayuda a sanar y liberarme emocionalmente y ese es un paso más a la VERDADERA libertad”, se lee en su mensaje.

Pese a que los comentarios en sus publicaciones han sido limitados para que sólo algunos sean aceptados por la persona que maneje su cuenta, hay algunos en los que la critican por defenderse de esa forma por el contenido que hacía en YouTube.

“Supongo que por eso durante años enfocaste tu contenido en señalar los errores y equivocaciones de las demás personas y hacer mofa de eso”, escribió una internauta, a lo que otros respondieron apoyando su opinión.

A Yoseline le dictaron prisión preventiva mientras las investigaciones en su caso continúan. Pese a que en redes sociales el rumor de que la youtuber saldría de prisión debido que habría llegado a un arreglo con Ainara Suárez, quien la denunció, la jueza de control de la Ciudad de México otorgó el pasado 2 de septiembre una prórroga para la investigación complementaria de la influencer, lo que extendería su estancia en el penal hasta el próximo noviembre.

