Ainara Suárez a casi tres meses de la detención de YosStop: “No la odio”

Fotos: Instagram @justyoss / @not.arafonte

Ainara Suárez, quien denunció a la youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, por el delito de pornografía infantil, se sinceró sobre lo que ha provocado en ella la aprehensión y vinculación a proceso de la creadora de contenido, luego de que se le concediera una prórroga en el caso.

Desde su cuenta de Instagram, la joven contestó algunas preguntas de sus seguidores y respondió si siente, o no, odio por la youtuber que al momento permanece presa en el penal en Santa Martha Acatitla.

“Odias a Jostop (sic)”, preguntó alguno de los seguidores de la joven. Acto seguido, ella respondió: “No, no la odio”, escribió. “Odiar es algo muy fuerte y cargar con un sentimiento así de negativo no es bueno para mí”.

Posteriormente aclaró que ya no hablaría más sobre el tema y pidió respeto por su decisión: “Es lo único que voy a contestar del tema, por favor respétenme y respeten el proceso legal. Si no he comentado nada al respecto, es por algo”, concluyó.

FOTO: Instagram/@not.arafonte

Por su parte, la influencer se encuentra todavía presa luego de que una jueza de control de la Ciudad de México otorgó una prórroga de investigación complementaria, lo que dicta que Yoseline estará en el penal durante dos meses más.

La prórroga fue dada a conocer públicamente por Javier Shüte, el abogado de Ainara: “Solicitamos una prórroga de dos meses del plazo de la investigación complementaria para seguir realizando actos y diligencias de investigación y la autorizó en audiencia la jueza de control. Subsiste la prisión preventiva”, informó el abogado de la joven de 19 años.

Al momento hay dos sujetos más privados de su libertad por su relación con este caso, Axel “N” y Carlos “N”. Por su parte, Axel “N” quien permanece en la Comunidad de Diagnóstico para Adolescentes, fue notificado que el plazo de su investigación por el delito de violación equiparada se extendió al 27 de septiembre.

El joven de 19 años fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a finales de julio, cuando estaba a punto de abordar un avión con destino hacia Miami, tras su aprehensión fue puesto en internamiento.

Detención de Carlos "N" (Foto: Twitter/@FiscaliaCDMX)

Carlos “N”, el segundo joven señalado por su probable participación en el delito de violación equiparada y trata de personas, en su modalidad de pornografía, fue capturado en la noche del pasado martes 7 de septiembre.

De acuerdo con un comunicado de la la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el operativo para cumplir la orden de aprehensión obtenida por el Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes se realizó en la colonia Narvarte, ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Una vez que le fueron leídos sus derechos, Carlos “N” fue trasladado ante el Juez de Justicia Penal para Adolescentes para continuar con el procedimiento judicial correspondiente. Tras la primera audiencia realizada el pasado 8 de septiembre, el joven fue vinculado a proceso. Así lo dio a conocer la Fiscalía a través de un comunicado:

“Datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) permitieron a un juez especializado en justicia penal para adolescentes vincular a proceso a un joven, por su probable participación en los delitos de violación equiparada y trata de personas, en su modalidad de pornografía contra persona menor de 18 años de edad”, se lee en el documento.

