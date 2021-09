Linda Evangelista reveló que quedó “brutalmente desfigurada” tras un tratamiento estético

La modelo Linda Evangelista brutalmente desfigurada" tras un tratamiento estético: "Estoy irreconocible" (EFE)

La supermodelo Linda Evangelista, de 56 años, está “irreconocible” después de haber quedado “brutalmente desfigurada” a consecuencia de un tratamiento médico estético, según explicó ella misma en un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

En su publicación, la canadiense denuncia haber quedado “permanentemente deforme”, después de que la criolipolisis (una intervención para reducir grasa) a la que se sometió surtiera el efecto contrario, explica en un comunicado que titula “La verdad, mi historia”.

Evangelista contó este jueves en su red social, con más de 900.000 seguidores, por qué había desaparecido de la escena pública y no había vuelto a las pasarelas como muchas de sus compañeras, las míticas top models de los 90, entre ellas Claudia Schiffer o Cindy Crawford.

“A todos mis seguidores, que se han preguntado por qué no he trabajado mientras que las carreras de mis colegas han ido en ascenso. He sido brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que había prometido”, explicó la ex modelo en su publicación. ”Aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito. Me han dejado, como ha descrito la prensa, ‘irreconocible’, añadió.

”He desarrollado hiperplasia adiposa paradójica, o HAP [por sus siglas en inglés]”, explicaba Evangelista, “un riesgo del que no se me había informado antes del procedimiento”.

El mensaje de Linda Evangelista

La supermodelo afirma que la hiperplasia no solo ha destruido su medio de vida, sino que además le ha sumido en una profunda depresión.“Estoy en un ciclo de profunda depresión, honda tristeza, y en las más bajas profundidades del autodesprecio. Me he convertido en una en una ermitaña”.

Con esta denuncia, concluye en el comunicado, “intento librarme de mi vergüenza y hacer pública mi historia. Me gustaría salir por la puerta de mi casa con la cabeza bien alta, a pesar de que ya no me parezco a mí misma”.

Linda Evangelista en la ciudad de Nueva York (The Grosby Group)

La ex modelo recibió todo tipo de muestras de cariño tras dar a conocer su historia.

Su colega Naomi Campbell le escribió: “Te aplaudo por tu valentía y tu fuerza. Por compartir tu experiencia y no seguir siendo una rehén. Sabes que te quiero. Te queremos, y estamos aquí para ti, siempre a tu lado. No me puedo imaginar el dolor mental que has debido pasar estos cinco años. Ya eres libre. Recuerda quién eres y lo que has logrado y tu influencia en las vidas de todos a los que has tocado, algo que sigues haciendo al compartir tu historia. Estoy orgullosa de ti y te apoyo en cada paso que das”.

“Eres tan valiente, te queremos y te apoyamos”, ha añadido por su parte Amber Valletta.

En estos años, Evangelista ha estado desaparecida de los medios. Lo último se supo de ella fue en 2012, cuando logró que el empresario François Henri Pinault, marido de Salma Hayek, le pagara una pensión por la manutención del hijo que tienen en común. Fue noticia por no aparecer en el homenaje de Donatella Versace a las grandes tops de los 90. De hecho, ni siquiera ella misma sube fotos propias a sus redes sociales. Sus últimos retratos datan de 2019.

