“Siento no haber cumplido”: Laura Bozzo reapareció en redes sociales

Laura Bozzo volvió a utilizar sus redes sociales para pedir ayuda con sus problemas legales (Foto: Cortesía Televisa)

En medio de la polémica debido a que Laura Bozzo desapreció de redes sociales y personas cercanas a ella no la pueden contactar desde que una orden de aprehensión fue girada en su contra, hoy la presentadora decidió romper su silencio a través de su cuenta de Twitter, pidiendo ayuda y comprensión a su situación.

La conductora peruana se encuentra en una complicada situación legal después de que se girara una orden de prisión en su contra el pasado 11 de agosto por presuntamente haber cometido los delitos de evasión de impuestos y haber vendido un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por ello fue que decidió hacer acto de presencia en redes sociales.

Esta noche, Bozzo compartió algunos tuits en donde buscó disculparse por sus actos y respondió a los comentarios de algunas personas que la criticaron por pedir comprensión en su caso.

Este fue su primer mensaje, el cual fue eliminado minutos después (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Según escribió la autoproclamada Abogada de los pobres, lamenta el no haber procedido según dictaron las autoridades, pero piensa que fue la correcta forma de actuar, pues su vida hubiera terminado de haber sido encarcelada.

“Siento no haber cumplido, entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presente es por que por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada. El SAT quiere que pague, como hacerlo encerrada? Lo que se deba se paga”, explicó.

Rápidamente internautas contestaron a su tuit y a algunos de ellos les contestó. “Vieja ratera”, escribió un usuario, “Jamás, pagué fortunas de impuestos con mi nombre, no te dejes engañar”, respondió ella.

A otro mensaje de un internauta que le daba ánimos, contestó “Los amo. Creí en gente a quien le di poder y me estafaron, preferible creen en la gente del SAT que ellos, ladrones”.

Laura Bozzo aseguró que sufre de una fuerte depresión y no la dejan utilizar redes sociales (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Así como anteriormente había declarado su ex esposo Cristian Zuárez, Laura aseguró que todo lo acontecido fue culpa de sus contadores, pues argumentó que ellos fueron quienes realizaron de forma incorrecta su trabajo, engañándola.

Por otra parte, aseguró que actualmente está medicada debido a una fuerte depresión y pidió ayuda a otros de sus seguidores, asegurando que quiere cumplir con la justicia, pero no desde la cárcel, inclusive dijo que sus hijas están ayudándola a vender bienes con los que podrá saldar su deuda.

“Me tienen dopada por mi depresión, ahora me escapé y pude mandar este mensaje, quiero acabar con esto. Mis hijas están vendiendo mi depa de Acapulco y lo que se deba pagar se paga, pero encerrada imposible. Les ruego, ayúdenme”, se lee en sus respuestas.

Algunos de los tuits que escribió la peruana ya han sido eliminados.

La "abogada de los pobres" contestó a muchos de los tuits que recibió en respuesta a su mensaje, pidiendo a los internautas comprender su situación legal y cómo ha actuado al respecto (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

Laura Bozzo había solicitado un amparo para que la orden de prisión preventiva fuera frenada argumentando que por sus fuertes problemas de salud, pondría en un gran riesgo su vida. En un principio se le concedió, pero a cambio de que ella se presentara, entregara su pasaporte y pagara 300 mil pesos mexicanos como medida cautelar, cosa que no hizo.

El juez Juan Miguel Ortiz Marmolejo informó el pasado 31 de agosto que resolvió negar la medida cautelar solicitada y la declaró sin materia, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una ficha roja a la Interpol para poder aprehenderla en cualquier país, si es que lograba salir de México.

Laura Bozzo podría alcanzar una pena de entre tres y nueve años de prisión por cometer un delito fiscal por más de 12 millones de pesos al vender un inmueble que estaba embargado y en garantía por el SAT.

