Enrique Guzmán se disculpó por llamar “karma” al pleito con Frida Sofía y relacionarlo con la muerte de su hermana

Hace unos meses, Frida Sofía declaró públicamente haber sufrido tocamientos indebidos por parte de su abuelo cuando tenía cinco años (Foto: Cuartoscuro)

Enrique Guzmán extendió un disculpa en redes sociales después de que que declarara que: “El karma es el karma” en torno al posible apoyo que le pudo brindar a Frida Sofía por el sensible fallecimiento de su hermana Natasha Moctezuma.

Este martes 14 de septiembre se llevó a cabo una conferencia de prensa con motivo de la presentación del nuevo elenco de Jesucristo Superestrella, donde además de Yair y María José, Enrique Guzmán tendrá un papel protagónico como el “rey Herodes”.

Tras varios intentos para que el intérprete de Payasito contestara algo sobre el caso que sostiene Frida Sofía en su contra, el cantante terminó alzando la voz cuando un reportero le cuestionó si le había ofrecido apoyo a la modelo por el fallecimiento de su hermana menor, a lo que respondió: “El karma es el karma”.

(Captura: @enriqueguzman/twitter)

El comentario de Enrique Guzmán generó disgusto entre la comunidad de redes sociales, pues los internautas consideraron como “lamentable” que se expresara así de un hecho tan delicado. Al notar el efecto que causó, el papá de Alejandra Guzmán ofreció una disculpa.

“El llamar ´karma´ a la situación que existe entre mi nieta y yo no es la indicada. Siento mucho haberla utilizado en esta situación”, escribió en su perfil de Twitter.

Con ello, el también actor dividió la opinión entre los usuarios de dicha plataforma porque mientras unos reconocieron que Guzmán se equivocó al responder de tal manera, otros aseguraron que esa era la verdadera personalidad de quien es considerado como un “pionero del rock and roll en español”.

Natacha Moctezuma sufría una enfermedad que le provocaba múltiples episodios de epilepsia Foto: Archivo

“Sabíamos que tarde o temprano sacarías tu verdadera personalidad”, “No tengo palabras para describir su falta de compasión y bondad”, “Lo critican y juzgan como si fueran personas que jamás en su vida hubieran hecho un mal o nunca hubieran sentido odio por alguien”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Natasha Moctezuma falleció el pasado 2 de septiembre y, aunque no se han revelado las causas de su deceso, se sospecha que la hermana de Frida Sofía murió por complicaciones derivadas de la enfermedad que padecía.

Hasta el momento, Enrique Guzmán no ha dado otra declaración, pero durante la conferencia de prensa por la puesta en escena donde participará, el actor de Acompáñame explicó que a día de hoy se siente tranquilo porque su nieta no ha rectificado su demanda.

Desde que inició la controversia en contra de su familia, Frida Sofía recibió el apoyo incondicional de su hermana menor

“Mi nieta se supone que tiene que ratificar su acusación y no lo ha hecho, no sé por qué, supongo yo que, como no tiene forma de probar que alguna vez tuve alguna relación extraña con ella, por eso no ratifica nada. Mientras ella no ratifique yo estoy tranquilo, no pasa nada”, mencionó en la misma conferencia.

Fue hace aproximadamente cinco meses cuando Frida Sofía denunció públicamente que durante su niñez su abuelo la “toqueteaba” indebidamente y eso le ocasionó secuelas a nivel socioemocional, por lo que emprendió una denuncia en su contra que sigue en pie pero no ha asistido a confirmarla.

En esa misma ocasión, la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma acusó a su mamá por corrupción de menores, pues aseguró que había sido objeto de abuso sexual por parte de hombres con los que la cantante mantenía una relación casual.

Para Frida Sofía, Natasha era su “persona favorita de todo el universo”. Foto: @corespitteve / Twitter

Derivado de las acusaciones, la familia Guzmán y la modelo de 29 años rompieron lazos manteniéndose lejos. Incluso, Enrique Guzmán dejó entre ver que su relación con Frida Sofía está muy dañada: “Ya no es parte de la familia, para mí ya no es parte de la familia”, dijo también el cantante en esta ocasión.

La también nieta no se ha expresado ante las recientes declaraciones de su abuelo, pero se mantiene firme sobre sus acusaciones.

SEGUIR LEYENDO: