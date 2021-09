Por qué Enrique Guzmán quiere meter en una clínica psiquiátrica a su nieta Frida Sofía

El conflicto familiar entre los Guzmán no ha terminado (Fotos: Cuartoscuro // Captura YouTube Noche de Luz)

El conflicto entre Enrique Guzmán y Frida Sofía no ha terminado y durante los últimos días este pleito familiar recobró fuerza tras el sensible fallecimiento de Natasha Moctezuma, hermana de la hija de Alejandra Guzmán, pues el intérprete de “El rock de la cárcel” se burló y aseguró que era “karma”.

Poco tiempo después se disculpó en redes sociales, pero Frida no perdió la oportunidad de contestar, aunque a su manera y sin ser directa, pues a través de sus stories en Instagram escribió: “Desintoxica tu historia de vida, desintoxica tu página, tu hogar, tu refrigerador, debajo de tus cuentas, tu clóset, tu camino, tu celular, tu vida y tu mente”, texto que los internautas rápidamente señalaron como una indirecta a lo que dijo su abuelo.

Ante ello, quien fuera vocalista de Los Teen Tops tomó cartas en el asunto y no se quedó callado ante las críticas de su nieta y de los internautas que lo acusan de abusar sexual, física y psicológicamente de Frida Sofía.

De esta manera, y desde la señal nacional de uno de los programas de espectáculos más importantes como Ventaneando, el rockero concedió una entrevista para mencionar que quiere meter a su propia nieta a una clínica psiquiátrica para evitar que pise la cárcel.

“Yo no quiero meterla a la cárcel, quiero meterla a una clínica, pero ella dice que está sana. Me llamó un día a aquí a las nueve de la mañana y me dijo: ‘Voy a acabar con Alejandra y con la familia’, incluyéndome a mí”, señaló el cantautor.

Enrique Guzmán aseguró que Frida Sofía no ha ratificado la denuncia en su contra (Foto: Azteca Uno / Ventaneando)

Posteriormente confirmó que Frida Sofía no ha ratificado la denuncia que decidió presentar ante las autoridades. Además, mencionó que no existen pruebas de las acusaciones realizadas, pues ella nunca vivió en su casa y sólo iba para festividades como Navidad.

“No sé los motivos que han movido a Frida Sofía para hacer esto, no ha ratificado, no es posible comprobar que yo la toqué porque no lo hice, no hay fotografías o antecedentes. Ella nunca vivió en mi casa, solo venía en Navidad”, detalló Guzmán.

Finalmente agregó que todos los dichos realizados por su nieta son “cochinas y horribles” mentiras y contó que al leer su demanda no pudo pensar en otra palabra para describirla más que “asquerosa”.

“Son declaraciones que Frida no ha ratificado, son cochinas y horribles. ¿Por qué lo hizo? No lo sé, ¿duele? Sí, porque no es cierto, son mentiras. Lo que pude leer dentro de su demanda es asqueroso, esa es la palabra, hablar así de su abuelo y mamá”, sentenció el patriarca de la dinastía Guzmán.

Frida Sofía presentará pruebas y testigos contra su abuelo (Foto: Instagram/@ifridag)

Este pleito que pasó de lo privado a lo público luego de que Frida Sofía detallara los crueles momentos que sufrió al lado de su madre y abuelo, decidió que no se detendría en su misión de llevar ante la ley a su abuelo.

Por ello, Javier Olea, abogado de la hija de “la reina del rock” dio a conocer que por razones migratorias, Frida Sofía no puede abandonar el territorio de Estados Unidos. Por lo tanto, la ratificación debe hacerse a través del consulado.

El litigante dejó claro que la denuncia no ha proseguido por implicaciones de procedimientos y no por una falta de interés de la joven: “Es algo que está fuera de nosotros como abogados y está fuera del alcance de Frida por el momento, es un trámite burocrático internacional que tiene que llevar a cabo la Fiscalía”, explicó.

Sobre la declaración de Enrique Guzmán, sobre que no tiene “nada de qué preocuparse” por falta la ratificación de Frida, el abogado explicó que próximamente incluirá en el expediente evidencias en audio y video.

