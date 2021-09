La inédita foto de Selena Quintanilla que reveló Chris Perez

Selena Quintanilla (Foto: Instagram: @Selenaqofficial)

Chris Pérez, quien fue el esposo de Selena Quintanilla, compartió una fotografía nunca antes vista de la cantante de Tex-Mex que causó revuelo entre los fanáticos de la intérprete.

A 26 años de la partida de Selena, Chris aún la recuerda con mucho amor y melancolía a su amor prohibido: “Fui a casa de mi madre hoy y me enseñó una foto que no había visto antes. Aquí está. Espero que lo disfruten” comentó el guitarrista en el post de la fotografía compartida en Instagram.

En la fotografía, los entonces esposos lucían muy felices y, ambos vistiendo de negro. Selena portaba un maquillaje discreto sin su característico labial rojo y Chris usaba unos lentes y una gorra al revés.

(Foto: Instagram: @Chrispereznow)

La historia de amor entre Chris y Selena comenzó cuando él se integró a Selena y los Dinos y, poco tiempo después, se fueron enamorando en secreto.

La pareja contrajo matrimonio en secreto el 2 de Abril de 1992, cuando Selena tenía 21 y Chris 23 años de edad, en los juzgados de del condado de Nueces, Texas.

En 2020, el guitarrista compartió que la familia de Selena tenía intensiones de borrar el pasado de la cantante. Esto lo hizo público cuando Netflix anunció que se encontraba desarrollando la bioserie de la estrella Tex- Mex.

Selena Quintanilla con su marido, Chris Pérez

Chris Pérez comentó que el actor que lo interpretaría en: Selena: The Series, Jesse Possey, no se le acercó en ningún momento y la producción no quiso revelarle detalles del guion.

Fue hasta Septiembre del 2020 en donde el viudo de Selena compartió un post en Instagram en donde se leía: “Escuché que estaban tratando de hacerme inexistente para el legado de Selena... Adelante”.

Aunque pocos meses después, Chris hizo oficial el arreglo con la familia Quintanilla mediante su cuenta de Twitter.

(Foto: Instagram: @Chrispereznow)

El matrimonio de Chris y Selena duró 3 años, en donde Chris poco a poco fue logrado ser aceptado por la familia de Selena, especialmente por: Abraham Quintanilla, quien desde un principio se opuso a su relación.

El 31 de marzo de 1995 la reina de la música texana se reunió con la que se convertiría en su asesina: Yolanda Saldívar, en un motel en Corpus Christi.

La cantante y la exempleada, acordaron de reunirse para que Selena pudiera recuperar los registros financieros de sus tiendas, fue ahí donde Yolanda le disparó y asesinó a la cantante.

Chris Pérez confesó que después de la muerte de su esposa, quedó completamente devastado y que los siguientes meses perdió el control de su vida y cayó en los vicios de las drogas y el alcohol.

Selena y Yolanda Saldívar (Foto: Twitter: @raulbrindis)

Algunos fanáticos de Selena, culparon a Chris de su asesinato por no haberla acompañado el día de su muerte, hecho que le fue muy traumático y del que muy pocas veces mencionó hablar en público.

“Fue traumático, lo más difícil hasta ese momento por lo que tuve que pasar. Escuché a los fanáticos decir, ‘¿Cómo pudieron dejar que eso sucediera?’ Vamos, ¿creen que dejaría que le pasara algo, en serio? Ninguno de nosotros pensó que (perderla) era siquiera una posibilidad. Teníamos seguridad, así que nunca temí por su seguridad” , confesó para E! True Hollywood Story.

Actualmente, Chris se encuentra casado con Vanessa Villanueva, con quien formó una banda de Rock e incluso logró ganar en el año 2000 un Grammy como “Mejor artista rock, urbano o alternativo” en los Latin Grammys.

