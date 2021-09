“Desintoxica”: el mensaje de Frida Sofía tras la polémica declaración del “karma” de Enrique Guzmán

Frida Sofía retomó sus redes sociales para enviar un mensaje a sus seguidores después de la muerte de su hermana menor (Fotos: Cuartoscuro // Captura YouTube Noche de Luz)

Frida Sofía reapareció en redes sociales después de que su abuelo, Enrique Guzmán, lanzara los desatinados comentarios tras la muerte de Natasha Moctezuma. La modelo abría reaccionado a los comentarios de su abuelo, aunque con un mensaje positivo ante la vida.

En los últimos días la familia de Silvia Pinal nuevamente hizo polémica debido a que Enrique Guzmán aseguró que era “karma” el hecho de que la hermana de su nieta falleciera a una joven edad. Por esta declaración el intérprete de Payasito se disculpó en redes sociales, pero no por ello Frida habría perdido la oportunidad de contestar, aunque a su manera y sin ser directa.

A través de sus stories en Instagram, la hija de Alejandra Guzmán escribió: “Desintoxica tu historia de vida, desintoxica tu página, tu hogar, tu refrigerador, debajo de tus cuentas, tu clóset, tu camino, tu celular, tu vida y tu mente”, texto que los internautas rápidamente señalaron como una indirecta a lo que dijo su abuelo.

Natasha Moctezuma falleció hace dos semanas y Frida Sofía habría rechazado continuar en proyectos importantes debido a su luto (Foto: @corespitteve / Twitter)

Y es que después de una conferencia de prensa para anunciar la obra musical Jesucristo Superestrella, donde Enrique Guzmán participa en el papel del rey Herodes, los medios le pidieron hacer algún comentario acerca de la muerte de a hermana de Frida Sofía, a lo que él respondió enojado: “El karma es el karma”.

Natasha Moctezuma, una de las hijas que procreó el empresario Pablo Moctezuma, llevaba un tiempo viviendo en Nueva York al cuidado de su abuela materna, luego de haber sido diagnosticada con epilepsia.

Las medias hermanas tenían una relación muy cercana, una prueba de ello fue el apoyo incondicional que Natasha le extendió a su hermana mayor después de que alzó la voz en contra de su abuelo.

Después de que el cantante lanzó su comentario, tuvo que disculparse en redes sociales, pues habría recibido cientos de críticas en las que lo acusaron de ser insensible ante la situación de Frida Sofía.

Enrique Guzmán se disculpó a través de su cuenta de Twitter debido a que llamó "karma" a la muerte de Natasha (Captura: @enriqueguzman/twitter)

“El llamar ‘karma’ a la situación que existe entre mi nieta y yo no es la indicada. Siento mucho haberla utilizado en esta situación”, escribió en su perfil de Twitter.

Con ello, el también actor dividió la opinión entre los usuarios de dicha plataforma porque mientras unos reconocieron que Guzmán se equivocó al responder de tal manera, otros aseguraron que esa era su verdadera personalidad.

Según los presentadores de Sale el Sol, la nieta de Silvia Pinal está pasando por un muy mal momento por la muerte de su hermana, inclusive habría decidido renunciar a algunos importantes proyectos que tenía en puerta, como lo era ser la conductora principal de un programa, pues por el momento quiere seguir su luto.

Frida Sofía no ha logrado ratificar su denuncia, pero sigue dispuesta a continuar con el proceso en contra de su abuelo (Foto: Instagram/@ifridag)

Acerca del progreso de la denuncia que Frida Sofía interpuso contra su abuelo por abuso sexual, el mismo intérprete de Tu voz declaró en la conferencia de prensa que no tenía nada qué decir al respecto, pero al notar la insistencia de los reporteros dijo: “Ya te dije, ya te expliqué, no ha dicho nada, no ha ratificado nada, nadie me acusa de nada, está a lo mejor ocupada ahora, supongo, ahora que tiene problemas, vamos a hablar de Jesucristo que supongo a eso venimos”.

El representante legal de la modelo, Javier Olea, declaró que Frida no ha descansado con tal de que su denuncia avance y que los testimonios que han reunido no sólo declararían en contra de Enrique, sino que también en contra de Alejandra Guzmán.

