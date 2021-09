Así fue el deslumbrante homenaje de Eiza González a Ava Gardner en la MET Gala 2021

Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala - Met Gala - In America: A Lexicon of Fashion - Arrivals - New York City, U.S. - September 13, 2021. Eiza Gonzalez. REUTERS/Mario Anzuoni

Eiza González, la actriz mexicana más importante de los últimos años en la industria de la moda norteamericana, se presentó con gran éxito en la alfombra de la MET Gala 2021, donde su atuendo robó miradas.

Este lunes 13 de septiembre se llevó a cabo la icónica MET Gala de Anna Wintour en el Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos.

La temática para este 2021 estuvo clara, para el 75 aniversario las personas que desfilaran por la alfombra roja debían de representar con su atuendo a la cultura estadounidense.

De lo anterior nació el título In America: A Lexicon of Fashion (En Estados Unidos: Un léxico de moda), que forma parte de una exposición mayor titulada In America que inaugurará la gala del presente año y durará hasta el 5 de septiembre de 2022.

En este contexto, apareció entre la multitud de invitados Ava Gardner, considerada una de las mujeres más bellas y talentosas en la historia de la industria cinematográfica estadounidense.

Lo anterior, pese a llevar más de 30 años muerta, fue posible gracias al homenaje póstumo que le brindó la mexicana Eiza González a través de su impresionante vestido y el brutal trabajo en maquillaje y peinado.

Como se puede observar en las fotografías que documentaron cada paso de los famosos que desfilaron, Eiza González portaba un despampanante vestido en color rojo con una apertura en el muslo que recorría toda su pierna.

El cuello, además de sus detalles en cristales, lució por envolver con delicadeza y finura, para luego caer por la espalda y formar un guante en la mano izquierda.

Su look fue finalmente acompañado con largos aretes, anillos y pulseras de la joyería Bulgari, mismos que mostró desde días pasados a través de su Instagram oficial @eizagonzalez.

Bulgari reveló en fechas recientes la colaboración con Eiza González, específicamente durante la famosa fiesta en la azotea de la Semana de la Moda en Nueva York, donde la mexicana portó joyas de la colección B.zero1.

Este atuendo de Versace Atelier nos recordó lo mejor de las divas norteamericanas de la talla de Rita Hayworth, homenajeando también la profesión a la que le dedica su vida profesional y que la ha llevado a los mejores peldaños de la moda.

Horas más tarde, ella misma compartió a través de sus redes sociales un par de fotos de Ava Gardner, dejando claras las intenciones de rendirle tributo a través de su desfile por el MET Gala.

La Met Gala es el evento organizado por Anna Wintour, directora de la revista Vogue, cuyo objetivo es recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York.

Lo anterior, viene acompañado de una exposición de moda, como se ha vuelto costumbre, pero esta vez se dividirá en dos partes diferentes que presentará de forma escalonada.

El primer evento versará sobre el léxico de la moda, mietras que el segundo será In America: An Anthology of Fashion (En América: una antología de la moda), que abrirá sus puertas del 5 de mayo de 2022 al 5 de septiembre de 2022.

El evento se realizó sin contratiempos luego de que fue retrasado a causa de la pandemia por COVID-19; aunque normalmente está calendarizado durante el primer lunes de mayo, se decidió mover a la segunda semana de septiembre para que pudiera coincidir con el termino de la Semana de la Moda.

