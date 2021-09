MET Gala 2021: la diversidad corporal en el mayor evento de la industria de la moda

La apuesta a la diversidad corporal y de origen, presentes en cada diseño y representación

La noche más añorada por los amantes de la moda se hizo esperar. Luego de su cancelación en 2020, este año la pandemia movió la fecha para adelante y la celebración más importante del sector llegó el 13 de septiembre, de la mano de jóvenes personalidades como Billie Eilish, Timothée Chalamet, Naomi Osaka y Amanda Gorman. Además, Tom Ford, el patrocinador de Instagram Adam Mosseri y Anna Wintour de Vogue como sus presidentes honorarios, y la presencia de grandes celebridades de Hollywood.

La alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se realizó en un momento clave para el sector, el mes de la moda, con lanzamientos novedosos en todo el mundo. Rindió homenaje a la expo “In America: A Lexicon of Fashion”, que abrirá sus puertas el 18 de septiembre en el Anna Wintour Costume Center, y reflejó el estilo estadounidense en toda su magnitud, con apuestas arriesgadas y disruptivas.

La jugadora de tenis Naomi Osaka, una de las anfitrionas del evento

El MET de este 2021 fue una clara expresión de la diversidad cultural y corporal presentes en el mundo, y de la libertad con que ésta se manifiesta diariamente en todos los rincones de Estados Unidos . Se pudieron observar cuerpos de todos los talles, edades y procedencias, personalidades de las más variadas culturas, y ropa categorizada generalmente como femenina o masculina en personalidades que eligieron hacerle frente al binarismo.

Además, desde cómodas zapatillas hasta tacos altísimos; vestidos de gala y pantalones deportivos muy bien lucidos, combinaciones de colores sobrias y otras de lo más excéntricas, demostrando que todo gusto personal puede estar a la moda y lo que importa es cómo se lo lleve al andar.

La cantante y compositora alemana Kim Petras lució uno de los diseños más extravagantes

“Hay 100 definiciones diferentes de moda estadounidense”, expresó Andrew Bolton según Los Ángeles Times, el curador del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte. “No llegamos a una sola definición porque, ¡eso no funciona! Estoy tratando de encontrar un nuevo idioma o vocabulario para que la gente la piense diferente”, agregó.

Eva Chen, una de las mujeres más influyentes de la moda y del street style, con 1.845.157 seguidores en Instagram al momento de esta publicación

Esa diversidad es la que le dio nombre a la expo que se inaugura el sábado, “un léxico de moda”. ¿Quién dice que la moda no puede ser profunda? Las grandes joyas de la noche lucieron emociones y convicciones. A través de la moda, justamente, la muestra se enfocará en la aceptación del cuerpo, en la inclusión, legitimación de la diversidad expresada en todas sus formas y justicia social . ¿Una característica destacada? La mayor parte de las piezas han sido diseñadas por jóvenes que nunca han expuesto en un museo.

La política estadounidense Carolyn B. Maloney aprovechó su participación para visibilizar su lucha por la igualdad de derechos

“Los diseñadores estadounidenses, especialmente los jóvenes, están al frente de las conversaciones sobre temas éticos, temas ambientales, inclusión y diversidad”, esbozó. Y destacó la importancia de lo emotivo de sus discursos y diseños, que se expresan en sus obras de arte.

El rapero Lil Nas X lució un atuendo dramático que recordó el juego de "muñecas rusas"

A modo de ejemplo, el diseñador de Brooklyn Shayne Oliver, de Hood By Air diseñó un vestido sin género ; y Christian Siriano realizó tres vestidos en satén negro para tipo de cuerpos, en distintos talles, y utilizable por diferentes géneros, a favor de la diversidad corporal y en contra del binarismo dicotómico de ropa diseñada para el binomio hombre-mujer.

La estrella de "Saturday Nights Live" Pete Davidson hizo su debut en la MET Gala 2021

Y como no podía ser de otro modo, estuvieron presentes los diseños de Tom Ford, Marc Jacobs, Ralph Lauren; diseños desde Rihanna hasta Cher; y marcas vanguardistas como threeASFOUR, Collina Strada y Imitation of Christ.

Diseñador de modas y director de cine Tom Ford

El evento coincidió con el cierre de la Semana de la Moda de Nueva York y se dividió en dos partes. La primera es la expo que abrirá sus puertas el sábado. La segunda se titulará “In America: An Anthology of Fashion” y comenzará el 5 de mayo de 2022. Ambas muestras cerrarán sus puertas el mismo día, el 5 de septiembre de 2022, y sus diseños serán reflejados en la MET Gala que se celebrará el 2 de mayo de 2022.

Fotos: Reuters

SEGUIR LEYENDO: