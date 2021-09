De “La rosa de Guadalupe” a Hollywood: el adolescente mexicano que debuta en protagónico junto a Clint Eastwood

Eduardo Minett dio un gran salto en su carrera a su corta edad (Foto: Instagram@eduardominett)

Quien está feliz por ver realizado un sueño a su corta edad es el actor mexicano Eduardo Minett, quien este próximo 16 de septiembre debutará en las pantallas de varios países con la cinta estadounidense Cry Macho, película del género western dirigida y actuada por la leyenda Clint Eastwood.

La película significa la primera incursión de Eduardo a una producción internacional, un logro del que el joven de 15 años se siente satisfecho. Elegido por el mismo Eastwood, quien recibió varios videocastings de actores adolescentes mexicanos, Eduardo se dice feliz con el resultado del proyecto.

Y es que el adolescente ha trabajado en el medio del entretenimiento mexicano desde muy pequeño, alrededor de los seis años comenzó apareciendo en cortometrajes, para luego incursionar en proyectos de Televisa.

A sus 15 años, el actor se mudará próximamente a Estados Unidos para mejorar su inglés y buscar nuevas oportunidades actorales (Foto: Instagram@eduardominett)

A Eduardo el público lo ha visto en programas unitarios como La rosa de Guadalupe, donde actuó en los capítulos “El primer beso” y “La misión”, entre otros, Como dice el dicho, y también en la telenovela Papá a toda madre, por lo que ya cuenta con ciertas tablas en el ámbito actoral en el país.

Para su llegada a “las grandes ligas del cine”, el joven recibió la invitación de participar en el casting por medio de una compañía “castinera” estadounidense, y con la ayuda de un coach actoral, y ya habiendo leído el libreto, preparó su audición con la que pudo pasar los filtros hasta obtener el papel de “Rafo”, un adolescente mexicano con un pasado de violencia familiar.

Eduardo Minett se sintió aliviado por la hospitalidad de Clin Eastwood, quien lo eligió entre varios candidatos al papel de "Rafo" (Foto: Warner Bros)

“El casting se realizó el año pasado, en época de pandemia, y los actores siempre estamos haciendo pruebas, ahora con esta modalidad, así que yo hice mi videocasting, se envió y un mes después me llamaron para decirme que Clint me había seleccionado para la película y fue una emoción muy grande”, conto el actor a El informador.

El proceso de selección para "Rafo" fue a través de videocastings que Eduardo Minett preparó junto a un coach de actuación (Foto: Instagram@eduardominett)

Acerca de su relación con el emblemático actor de Hollywood, quien a sus 91 años sigue activo en la industria, el adolescente mexicano destapó que logró entablar una relación cercana y hasta le permitió desarrollar libremente las características de su personaje.

“En cuanto a mí se me dio el guion, yo preparé mi personaje con mi coach, y llegando al set lo primero que Clint habló conmigo fue sobre ‘Rafo’. Él me dijo ‘es tuyo, constrúyelo y disfrútalo’. Entonces, él me dio esa libertad de poder explorar al personaje. En la cinta vemos como ‘Rafo’ y ‘Mike’ en el transcurso del viaje van creando una relación muy linda, y fue algo que también pasó entre Clint conforme fue pasando el tiempo de filmación, estuvimos construyendo una amistad muy bonita, era llegar, saludarnos con abrazo y compartir muchas experiencias”, contó.

Se trata de la película número 39 dirigida por Clint Eastwood, y su gran regreso al género western (Foto: Warner Bros)

Cry Macho, producción de Warner Bros. sigue la travesía de una exestrella de rodeo y cría de caballos, Mike (Clint Esatwood), quien viaja de Texas a México en busca de Rafo, un niño mexicano, cuyo padre le pidió por encargo arrancarlo de los brazos de su alcohólica y maltratadora mamá para reunirlo con él.

Ambientada en 1978, y con las participaciones de Yoakam, Fernanda Urrejola, Sebestien Soliz, Horacio García Rojas, Ana Rey, Brytnee Ratledge y Paul Lincoln Alayo, la cinta, la número 39 dirigida por Eastwood, se estrenará en varios países para luego pasar a formar parte del catálogo de la plataforma HBO Max. “Fue una lluvia de emociones desde el primer momento en el que yo supe que iba a estar en una película con él, estuve dos meses con él y fue una emoción, pero también unos nervios… de los buenos, pues era saber que iba a llegar a un país nuevo y con gente nueva”, añadió el adolescente.

