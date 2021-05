Cuántos millones de personas en México ven La Rosa de Guadalupe

"La Rosa de Guadalupe" se estrenó el 5 de febrero de 2008 (Captura de pantalla)

A través de Twitter la cuenta de Televisa Prensa compartió con sus seguidores que la serie de capítulos unitarios arrasó con el rating el pasado jueves 13 de mayo.

“Gracias a ti, @LaRosaDeGpeOf logró posicionarse como lo más visto en la televisión abierta con una audiencia de 3.2 millones de televidentes y superó a su competencia por 188%.”, escribió la cuenta de esta televisora.

La Rosa de Guadalupe se transmite de lunes a viernes a las 7:30 de la noche por Las Estrellas, de manera que coincide en horario con la primera parte de Survivor México, un reality de TV Azteca.

De acuerdo con las medidas de la empresa Nielsen IBOPE, las cuales recupera constantemente la cuenta PRODU, en ese día la competencia de La Rosa de Guadalupe tuvo menos de la mitad de espectadores, es decir 1.3 millones.

La rosa de Guadalupe es una serie que se exporta a varios paises (Televisa)

Las mediciones que Televisa comparte con sus seguidores pertenecen a la empresa Nielsen IBOPE México, la cual se encarga de monitorear el comportamiento de la audiencia en los programas de televisión abierta.

Esta medición es la más alta en los primeros 14 días del mes de mayo, la siguiente había sido En la del 4 de mayo, donde La Rosa de Guadalupe tuvo 2.9 millones de televidentes totales.

Por otro lado el melodrama producido por Juan Osorio también es uno de los programas más vistos dentro de Televisa, la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? suele alcanzar los 2.8 millones de televidentes en el horario de las 8:30 a 9:30 pm a través del canal Las Estrellas.

La rosa de Guadalupe (Televisa)

El 5 de febrero de 2008 se transmitió por primera vez este programa, pero 13 años después sigue siendo un producto de consumo generalizado entre personas de distintas edades.

La Rosa de Guadalupe se ha mantenido como líder entre la preferencia a lo largo de los años, esta serie dramatiza situaciones diversas de la sociedad mexicana. En cada capítulo los protagonistas concluyen su conflicto o reflexionan después de la aparición de una rosa blanca dejada aparentemente por la Virgen de Guadalupe.

En febrero de 2020, el programa fue incluso reconocido en los premios Global TV Demand Awards, en la categoría Exportación más demandada de América Latina (Most In Demand Export From Latin America). Los galardones fueron creados para otorgarles reconocimiento a los contenidos audiovisuales de mayor demanda a nivel internacional.

Los números que mostró Televisa

Miguel Ángel Herros es el productor de La Rosa de Guadalupe, que se ha convertido en un referente cultural pues el drama “telenovelizado” del aspecto milagroso del guadalupanismo, ha permeado en las audiencias jóvenes y más allá de México.

Herros explicó en 2020 a Las Estrellas: “Los capítulos de La rosa de Guadalupe no sólo tienen repercusión en México y en Estados Unidos, sino que lo exportamos a 23 países, y en esos países quieren visitar la Basílica de Guadalupe, por eso la incluimos en los episodios”.

La repercusión de esta serie se ha expandido también a internet pues hay usuarios que hacen parodias, memes o análisis humorísticos de algunos capítulos. A su vez, el programa ha retomado hechos virales de la web como una inspiración para sus capítulos.

Miguel Ángel Herros es el encargado de producir la emisión (Captura YouTube TlNovelas)

En la historia del programa se han problemáticas actuales como la filtración de fotos íntimas, los sugar daddies, adicción a las redes sociales y tendencias virales como los retos de TikTok; aunque al inicio de su historia sólo incluía situaciones como la infidelidad, problemas económicos, embarazos no deseados, delincuencia o adicciones.

En la edición del pasado martes 13 de abril el capítulo titulado como Almacenado generó polémica, su trama giró en torno a una chica que sufre abuso sexual tras ir a una fiesta.

Por la forma en que la situación de la chica se viraliza dentro del capítulo, algunos usuarios de Twitter comenzaron a señalar que la historia tenía muchas similitudes con la situación de violencia sexual que denunció la youtuber Nath Campos en enero de este año.

