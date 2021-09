Cómo inició el romance de Paulina Peña Pretelini y Fernando Tena

Pau Peña y Fer Tena se comprometieron después de seis años de noviazgo (Foto: Instagram/@paaulinapepretelini)

Paulina Peña y Fernando Tena dieron a conocer hoy que se comprometieron en Nueva York, pues decidieron dar el gran paso en su relación tras muchos buenos momentos. Su historia de amor no se reduciría a un corto noviazgo, sino que tendría seis años de historia.

Fue en 2014 cuando la hija de Enrique Peña Nieto y Fernando Tena se conocieron, esto habría ocurrido durante una fiesta de Halloween, pues los jóvenes coincidieron gracias a amistades que compartían. Mientras Paulina tenía 19 años, él tenía 24.

Lo que comenzó como una buena amistad, habría encontrado otro camino en el amor, pues ambos resultaron enamorados y decidieron comenzar su noviazgo tras cinco meses de haberse dirigido la palabra por primera vez.

La pareja se conoció en 2014 y se hicieron novios en 2015 (Foto: Instagram/@paaulinapepretelini)

En marzo de 2015 la influencer y Tena formalizaron su relación sentimental y desde entonces hasta ahora decidieron compartir sus vidas.

A través de redes sociales, la mayor de los hermanos Peña Pretelini ha compartido los mejores momentos que ella y el hijo de Luis Fernando Tena han disfrutado, ya sea en Italia, Grecia, Estados Unidos o cualquier país en donde deciden expresar su amor.

En su primer aniversario Paulina compartió una foto con su novio en la que escribió “Y encontré alguien que me sacudió el alma; agarré su mano, me abracé de sus besos, me empapé en su tiempo y quiero quedarme ahí, aunque sea un ratito, de esos ratitos que duran toda la vida”.

Fer Tena es hijo del ex futbolista Luis Fernando Tena (Foto: Instagram/@paaulinapepretelini)

Año con año la pareja sorprendía más por el tiempo que había permanecido en noviazgo, por lo que cuando la hija del ex presidente presumió que había llegado su cuarto aniversario, el cual celebraron en redes sociales, no tardó en salir el rumor en el que se aseguró que la pareja había decidido dar otro gran paso y comprometerse.

A través de Instagram surgió que supuestamente gente cercana a los jóvenes habría presenciado que ambos festejaban con su familia su próxima unión ya que Fernando había decidido escoger el día de su aniversario para pedirle matrimonio a Pau y ella había aceptado.

No tuvo que pasar mucho tiempo para que Peña Pretelini desmintiera la información a través de sus redes sociales y aseguró que algunas personas estaban tomando momentos importantes de su vida para tergiversar los hechos, hacerlos virales y conseguir “likes” a cambio de mentiras.

Paulina aseguró que le gustaría formar una familia con su novio (Foto: Instagram/@paaulinapepretelini)

Pese a que su supuesto compromiso fue desmentido, la misma Paulina en diferentes ocasiones había compartido con los medios lo importante que es su novio para ella. “Me fascina su humildad y su nobleza, es el más acoplado a cualquier circunstancia con la mejor actitud; es súper positivo, siempre está de buenas, sonriendo e intenta que todos los que estamos cerca seamos felices, es súper líder” dijo sobre Fernando en una entrevista con la revista Quién.

Aunque ella no es muy abierta acerca de su vida personal, a través de una dinámica de preguntas y respuestas la influencer también había externado “Claro que quiero casarme, es algo que me da muchísima ilusión. Y bueno, yo quiero cuatro (hijos), pero Fer dice que con tres son suficientes”, por lo que dejó claro que también planea formar una familia con el hijo de Luis Fernando Tena.

La pareja se comprometió hoy en Nueva York (Foto: Instagram/@paaulinapepretelini)

Finalmente, este miércoles 15 de septiembre Paulina Peña compartió a través de su cuenta de Instagram que su novio Fernando decidió entregarle el anillo de compromiso en Nueva York y en medio de las lágrimas de felicidad que la propuesta le ocasionó, aceptó gustosa.

