Las inéditas fotografías de Enrique Peña Nieto en Instagram durante su cumpleaños

Cumpleaños de Enrique Peña Nieto (Foto: Instagram / @nicolepp18)

Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, celebró su cumpleaños número 55 en familia, o por lo menos es lo que nos dejaron ver las fotografías de sus hijos en las redes sociales.

En la fotografía de Nicole Peña, se les puede ver en un momento muy íntimo, mientras se abrazan y su hija le deja un beso en la mejilla, aunque no se puede comprobar que sea una fotografía reciente o por lo menos del día de su cumpleaños.

Por otra parte, destacó también el video de unos cuantos segundos en el Instagram oficial de su otra hija, Paulina, quien nos muestra a un Enrique Peña Nieto relajado, pero feliz de estar en familia.

En el video se le puede ver volteando a la cámara y probablemente hablando con las personas a su alrededor, al tiempo que sopla la vela de su pastel individual. “Eres magia en cada detalle”, escribió la ahora influencer de las redes sociales.

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto. (Foto: EFE/Alberto Ortiz)

Por último, su hijo Alejandro Peña subió una fotografía de ambos en algún balcón frente al mar, vestidos de manera muy parecida y de espalda a las cámaras y con una frase llena de amor.

“Muchas felicidades a este señorón al que llamo papá con todo mi amor. Deseo siempre sigas siendo muy feliz. Eres mi adoración y te agradezco por guiarme a ser la persona que me he convertido. Te amo papá”, escribió Alejandro.

Sin embargo, el ex presidente de México no es un hombre muy adepto a sus redes sociales. En Instagram no tiene ninguna interacción desde su divorcio con Angélica Rivera, en mayo de 2019, cuando subió un comunicado.

En Twitter, por otra parte, la última publicación de Peña Nieto fue en marzo de 2021 para darle el pésame a Manlio Fabio Beltrones, y en enero del mismo año, lamentó que López Obrador se hubiese contagiado de COVID-19.

Cumpleaños de Enrique Peña Nieto (Foto: Instagram / @paaulinapepretelini)

Y aunque tiene varias publicaciones con felicitaciones a las hijas de Angélica Rivera, Sofía Castro, Fernanda Castro y Regina Castro que datan de 2018, ninguna de ellas dedicó un mensaje a Enrique Peña Nieto.

La felicitación de Tania Ruiz

Tania Ruiz, la pareja actual del ex presidente de México no se quedó atrás, pues a través de sus redes sociales compartió una romántica fotografía con un emotivo mensaje de cumpleaños y de amor.

“¡Feliz cumpleaños, novio mío! Que dicha y felicidad poder festejar un año más a tu lado. Siempre dándome la misma ilusión y la misma felicidad por festejar tu cumpleaños. Por esa parte de mi que tú estás ahí. La vida me ha dado la oportunidad de estar contigo estos años y Dios la bendición ,de poder abrazarte, amarte y seguir construyendo en este espacio que hoy tenemos y vivimos que es lo más valioso”, escribió la modelo y empresaria mexicana.

En la fotografía se puede ver la conexión que tienen incluso en la ropa, pues ambos coordinaron el color de sus atuendos en tonos rosa en la camisa y la falda, así como un sobrio negro en pantalón y blusa.

“Encontré a una pareja y la relación la construimos día con día. No hay experiencia sin caídas y no hay evolución sin tropiezos. Siempre haciendo frente a cada situación que hemos vivido y de la mano, junto con Dios”, añadió.

Foto: Captura de pantalla de Instagram/@taniaruize

Finalizó la publicación mandando bendiciones para todos sus seguidores, así como también recalcando el gran amor que siento por el mexiquense.

“Que Dios te bendiga, proteja, cuide hoy y siempre, deseando lo mismo para todos. ¡Te amo! Feliz día, mi novio hermoso!

