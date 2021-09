Edwin Luna confesó lo difícil que fue ver a Kimberly Flores en el reality: “No midió el daño”

Edwin Luna y Kimberly Flores se encontraron en las instalaciones de "La Casa de los Famosos" (Fotografía Instagram: edwinlunat)

Hace unos días Kimberly Flores abandonó repentinamente La Casa de los Famosos sin darle aviso a nadie, lo cual desconcertó a sus compañeros del reality y a fans, en quienes causó incertidumbre al no dar a conocer las causas de su salida.

Poco después de lo ocurrido, rumores en las redes sociales afirmaron que Edwin Luna, el esposo de Kimberly, había acudido a las instalaciones de Telemundo para pedirle a su esposa que abandonara el programa, lo cual fue confirmado hace unas horas en la última emisión del reality.

Edwin ya había expresado su descontento con la situación de su esposa dentro del programa, pues varios videos publicados por la televisora dejaron ver su estrecha relación con uno de sus compañeros de reality, el actor Roberto Romano.

Edwin expresó su desagrado por la amistad entre Kimberly y Roberto Fotos: Instagram @robertoromanomx / @kimfloresgz / @edwinlunat

A su llegada a las instalaciones del programa, Edwin fue entrevistado por el conductor Héctor Sandarti, quien lo cuestionó acerca de los motivos que lo orillaron a cruzar la frontera para encontrarse con su esposa. El cantante de La Trakalosa de Monterrey dijo que él estaba muy consciente de las reglas en el mundo del espectáculo, pero su esposa, por ser nueva en el gremio, no las conocía.

Edwin afirmó que “se casó con ella para apoyarla hasta la muerte”, pero “no midió el daño que las acciones de su esposa le podrían causar a sus hijos”, debido a que nunca había estado en una situación similar.

“No le di libertad total porque, si llegase a haber una relación íntima, un beso o una relación sexual, obviamente como familia quedaríamos totalmente fracturados. Yo creo que tiene tristeza porque extraña a mis hijos, tiene angustia porque nos dejó de ver desde hace un mes cuando veníamos de una pandemia, de hacer todo juntos y además esta incomunicada”, afirmó Edwin.

El cantante le pidió a su esposa regresar con él a México (Foto: Instagram/@edwinlunat)

Posteriormente, la presencia de Kimberly fue solicitada en la sala del confesionario, por lo que al llegar se encontró con la sorpresa que le causó la presencia de su esposo, quien lloró al verla y afirmó: “hay que platicar muchas cosas que no sabes”.

La influencer, desconcertada, le preguntó a su esposo el motivo de su presencia, a lo cual él sólo respondió con las siguientes palabras: “Vamos por partes, ¿No confías en mí? Mírame a los ojos, ¿me amas?”, ante lo cual Kimberly se limitó a responder afirmativamente.

Con lágrimas en los ojos, el cantante comenzó a explicar que sus hijos están pasando por momentos difíciles debido a su ausencia, por lo que le pidió regresar a casa:

“Tienes que irte conmigo, Elian está mal, le mandaron unas notas tuyas. Afuera es un desmadre mi amor, afuera no es como tú lo crees. Elian vio unas fotos tuyas y empezó a gritar que eres una prostituta, que cuando llegaras a la casa te iba a correr, que no te quería con nosotros. Damián llora cada tercer día, pregunta dónde está su mamá. Marta me dijo que Elián le había hablado y le dijo que se quería suicidar”, afirmó Edwin.

Kimberly se mostró desconcertada por la situcación (Fotografía Instagram: kimfloresgz)

Kimberly trató de hacer preguntas al respecto pero Edwin no lo permitió, ya que cada vez que la influencer intentaba hablar, él la interrumpía diciendo “escúchame” y “vamos por partes”.

Además de afirmar que sus hijos estaban pasando por un mal momento, Edwin confesó que él también ha estado en una situación difícil:

“Tú me pediste algo cuando entraste aquí, me pediste que cuidara a mis hijos y ya no puedo. Escúchame, todos hemos visto todo, no dormimos, bajé como 10 kilos. Pero es que tú no sabes cómo está afuera. Me dio un ataque de crisis hace dos días, Amalia me tuvo que calmar”.

Tras presentar sus argumentos, ambos regresaron a México para reunirse con sus hijos, quienes se encontraban en la casa que comparten en la ciudad de Monterrey.

