Tras alistar testamento, Ana Bárbara reveló cómo sigue preparando a sus hijos para su ausencia

Ana Bárabara quiere dejar a sus hijos preparados para cuando ella ya no esté (Foto: Instagram / @anabarbaramusic)

Hace unas semanas, Ana Bárbara reveló que ya tiene preparado su testamento para evitar pleitos y problemas dentro de su familia. Aunque aseguró no tener problemas de salud, afirmó tener temor por la actual pandemia, pues afirmó que “hoy en día no sabes si vas a llegar al día de mañana”.

Además de garantizar claridad en los asuntos legales de su familia, Ana Bárbara habló en una entrevista para la revista ¡Hola! acerca de lo que está haciendo en vida para asegurar un buen futuro para sus hijos Emiliano, José María y Jerónimo.

“Trato de darles tiempo, quizás no cantidad, pero sí calidad. Hoy en la mañana desayuné con ellos y luego salimos a la terraza a platicar de la vida, de sus cosas, de lo que necesitan, de sus clases. Hicimos deporte”, dijo la cantante.

La cantante estrenó su nuevo sencillo hace unos días (Foto: Captura de pantalla/Ana Bárara)

Ana Bárbara está tranquila con lo que le ha brindado a sus hijos, pues ha tratado de apoyarlos en diversos aspectos:

“Me da mucha paz saber que, como la muerte nunca sabes cuando puede llegar, los estoy dejando fuertes, preparados para una vida. Espero que la de ellos, y también la mía, sea una larga vida, pero uno nunca sabe, esa es la realidad. Sientes el afán de sentir que haces algo por sus almas, sus mentes, sus espíritus, que sean chavos equilibrados. Hay tiempo de calidad para ellos cada día de mi vida”, afirmó la intérprete de Bandido.

Hace unas semanas varios reporteros interceptaron a Ana Bárbara en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando se dirigía a tomar un vuelo al lado de su hijo Emiliano. La cantante aprovechó la presencia de los medios para hablar acerca del testamento que ya tiene preparado, preocupando así a sus fans, pues no se esperaban que la intérprete de Bandido estuviera pensando en su muerte

Ana Bárbara afirmó que, debido a la situación sanitaria actual, nadie puede puede tener asegurada una buena salud, por lo que tomó la decisión de ordenar sus finanzas y dejar un testamento claro, al igual que una canción que sonará el día de su funeral.

Ana Bárbara ya compuso una canción para su propio funeral (Foto: Instagram / @anabarbaramusic)

“Hoy en día no sabes si vas a llegar al día de mañana. Entonces no me quedo con nada pendiente. Ya no estoy en deuda con nadie y hasta hice mi canción de despedida, ya la compuse”, dijo la cantante y continuó: “Nadie sabe cuándo va a estirar la pata, así que por si las dudas ya la tengo hecha. Ojalá y no sea pronto porque todos mis hijos están chiquitos y los quiero ver crecer”.

La cantante afirmó haber estado muy atenta a las noticias de la pandemia, por lo que se ha cuidado del virus y ella, como su familia, ha estado exenta de complicaciones de salud a causa del COVID-19.

Ana Bárbara y Karol G se encontraron en el concierto de Aventura Fotos: @karolg /@anabarbaramusic

Recientemente se dejó ver al lado de Karol G en sus redes sociales, pues la cantante subió una video al lado de la cantante colombiana, la cual tomó cuando se encontró con ella en el concierto de Aventura realizado en Los Ángeles, California.

Después de ver la fotografía, los fans de Ana Bárbara especularon acerca de una posible colaboración, lo cual no ha sido confirmado por ninguna de las dos partes

“Reina Karol G, eres una hermosura. ¡Qué gran talento colombiano! Vivan las mujeres”, escribió la cantante en la publicación que mostró a las dos artistas darse un abrazo y sonreír para la cámara.

