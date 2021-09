“Lo lamento muchísimo”: Poncho Vera envió su apoyo a Gaby Platas tras violento matrimonio con Paco de la O

Poncho Vera (Foto: Instagram / @ponchovpof @gabyplatas)

Gaby Platas estuvo en boca de todos durante los últimos días, luego de revelar las razones detrás del divorcio que vivió con el ex conductor Francisco de la O, con quien duró casada por nueve años.

De acuerdo con la actriz, vivía una vida de apariencias, pues detrás de cámaras estaba inmersa en “entornos violentos, de infidelidad, de drogas” que más allá de notarlo, se acostumbró.

Al respecto, uno de sus ex esposos, Alfonso Vera, también conductor de diversos proyectos en la televisión, actualmente parte de la empresa Imagen, aseguró que Gaby cuenta con todo su apoyo.

En entrevista para las cámaras del programa De Primera Mano, Poncho Vera aseguró que a pesar el divorcio, le tiene todavía mucho cariño, respeto y comprensión a Platas, por lo que “siente mucho” lo que pasó su ex pareja y no desea que vuelva a ocurrirle a ella, ni a nadie más.

“Es un tema complicado. Te diría que no me importa, pero obviamente sí me importa. Lo que digo, lo que quiero decir es que yo a Gaby, a pesar de que tuvimos un divorcio, la respeto con todo mi ser. Le tengo mucho cariño, comprensión, entonces, tengo que ser cuidadoso son mis palabras. Le creo. No es que me pregunten. Creo lo que ha dicho y lo lamento muchísimo, que no haya tenido éxito en ese matrimonio y haya pasado por las situaciones que me comentas. Hago votos para que no le vuelva a suceder a ella ni a nadie más”, dijo Poncho Vera al programa conducido por Gustavo Adolfo Infante.

Sin embargo, Vera aseguró que Gaby Platas es una persona realmente fuerte, además de muy inteligente, por lo que no descarta que en estos momentos ya lo hubiera superado y está bien con su vida.

“Lo que yo digo es que le creo, como hay que creerle a todas las mujeres, a las víctimas. Y, de veras, lamento muchísimo que se haya enfrentado a esta situación. Conociendo a Gaby, estoy seguro que es una mujer muy fuerte, inteligente, lo ha superado y está muy bien en su vida, y eso me da gusto”, aseguró.

Por último, Poncho Vera envió un mensaje para todas las personas que continúan aportando a la violencia contra las mujeres, a la violencia de género, a quienes dijo que ya es momento de poner un freno a todas las actitudes para entrar en reflexión y cambiar el comportamiento a cualquier nivel.

“Hay que obviamente repudiarla completamente y cambiar ciertas actitudes que son aceptadas y que pueden generar este tipo de agresiones. Es algo muy delicado, algo muy común. El hecho cuidar mucho nuestro lenguaje, nuestros chistes, que no es tan fácil como pudiera parecer porque lamentablemente hemos crecido con costumbres que tienen que ver con el trato a la mujer de una manera despectiva, con muy poca conciencia del respeto que debemos de tener con las mujeres. Entonces, desde hace mucho tiempo, es momento de poner un freno, un alto en el camino, reflexionarlo y llevarlo a nuestro actuar diario”, concluyó Poncho Vera.

Paco de la O responde a los señalamientos

El actor Paco de la O reaccionó a las declaraciones de su ex pareja, Gaby Platas, sobre la serie de violencias que la actriz reveló que vivió a lado del actor de Tres generaciones durante su matrimonio.

El presentador consideró que en la relación hay dos versiones. “Todo es una interpretación de lo que tú ves, la realidad no existe de manera objetiva”, expresó para Sale el Sol.

Francisco de la O confesó que se encuentra en una situación de estabilidad y tranquilidad, por lo que reveló que lo que dijo la actriz de Pobre niña rica no le compete.

