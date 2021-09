La tierna foto de Odalys Ramírez para recordar un importante momento al lado de su hija Gia

(Foto: Instagram: @Odalysrp)

Odalys Ramírez ha enternecido a sus seguidores de Instagram al publicar una foto recordando el embarazo de su hija hace ya más de 5 años.

En la descripción de la fotografía, se lee: “#TBT #GiaDeMiCorazon en el horno . Y ahora ya con 5 años . Que bonita aventura la maternidad . Mando muchos apapachos a las mamis que me leen . Hay días mejores que otros . Lo están haciendo muy bien”

Sus fanáticos no han dudado en recordarle a la conductora lo hermosa y lo feliz que están porque ella y recuerde este importante momento al lado de su hija de 5 años.

(Foto: Instagram: @Odalysrp)

Hace un par de semanas, la pequeña Gia cuestionó a su madre con preguntas incómodas, sin embargo, Odalys logró responderlas y compartirlas con sus seguidores.

“Nos estábamos bañando y me dice (Gia): ‘¿mamá, tú tuviste a otros novios a parte de mi papá (Patricio Borghetti?’ y yo naturalmente le digo que sí. (Gia): ‘¿y cómo se llamaban?’”, comenzó a narrar Odalys y expresó que al momento de escuchar eso sólo pudo responder que no recordaba los nombres.”

Pero la curiosidad de la pequeña no se detuvo, porque después arremetió contra su madre: “¿Y mi papá sabía que tuviste otros novios?”, a lo que Ramírez respondió que sí, pero sin darle tregua, la niña contestó: “¿Y cómo se siente al respecto”.

(Foto: Instagram: @Odalysrp)

Despistada, Odalys Ramírez sólo se rio y añadió que más allá de lo “chusca” que podría parecer la situación, tanto para ella como para su pareja era importante siempre hablar lo más transparente posible con sus hijos.

“Siempre tratamos de hablarle con la verdad a nuestros hijos, a veces hay verdades incómodas. A veces hay cosas que uno bloquea y no quisiera recordar, pero si es importante hablarles con honestidad. Siento que a veces menospreciamos su conocimiento, su capacidad de entendimiento y verdad es que a mí desde muy chiquita siempre me educaron explicándome las cosas” , explicó la conductora.

Odalys ha motivado a sus seguidores y a los padres de familia que la siguen a que sean transparentes con los niños y que se trabaje con ellos para que a lo largo de su vida, puedan digerir cierta información.

(Foto: Instagram: @Odalysrp)

Por su parte, el padre de Gia, Pato Borguetti no se quedó callado y desde sus historias de Instagram mostró una serie de respuestas a Odalys, donde se le veía contento y hasta se le vio bromeando al respecto.

En este sentido, en el fragmento donde la madre de sus hijos dice que tuvo otros novios, Borguetti respondió: “¿Queeeeé? No, no sabía”. Posteriormente compartió una canción que la letra dice: “Quiero vivir en un mundo donde no estén tus exes”.

La pequeña quedó satisfecha con las respuestas de sus padres, por lo que pronto olvidó el asunto y se dedicó a seguir jugando con sus padres.

(Foto: Instagram: @Odalysrp)

En 2020, Odalys y Pato vivieron momentos muy angustiantes durante la pandemia, pues ambos resultaron contagiados de Covid - 19.

Ambos presentadores acataron la orden de permanecer separados de sus pequeños hijos en un esfuerzo por priorizar la salud de la familia. Estuvieron en contacto con ellos a través de vidrios y videollamadas; incluso, en su confinamiento, celebraron el cumpleaños de su hija Gía sin acercársele físicamente.

