Andrea Meza en Hawaii: qué hace la Miss Universo 2020 en la isla estadounidense

Fotos: @andreamezamx / Instagram

Andrea Meza, la Miss Universo 2020, visitó la isla de Hawaii en donde asistió a un evento en el Centro Cultural Polinesio en donde tuvo la oportunidad de disfrutar de una ceremonia Haka.

Además, la mexicana deslumbró en las sesiones fotográficas, entrevistas con los medios locales, eventos e incluso tuvo la oportunidad de conocer a las concursantes de “Miss Hawaii USA” y “Miss Hawaii Teen USA”, en donde motivó a las concursantes a dar sus primeros dentro del mundo de los concursos de belleza.

Andrea compartió su experiencia en Honolulu e Isla Grande con sus seguidores a través de Instagram, en donde no dudaron en motivarla con comentarios apoyando sus responsabilidades con la corona de Miss Universo.

(Foto: Instagram: @AndreaMezaMx)

La actual Miss Universo también aprovechó su visita en Hawaii para tomarse unas románticas vacaciones con su novio el TikToker, Ryan Antonio.

La pareja de enamorados disfrutó de hermosos días soleados, atardeceres románticos, las hermosas playas del lugar y de la alberca del hotel en donde se hospedaban.

En las imágenes compartidas por la pareja, se le puede ver a Andrea convivir con la familia de su novio, haciéndole saber a todos que su relación está en el mejor momento y que se encuentran muy enamorados.

(Foto: Instagram: @AndreaMezaMx)

La reina de belleza no dudó en compartir fotografías de su viaje en donde aparece presumiendo su envidiable figura con un deslumbrante bikini naranja y un bronceado perfecto.

En una de las publicaciones que más llamó la atención de sus seguidores, se le puede ver recostada sobre una hamaca en bikini y usando unos lentes de sol, lo que rápidamente hizo que la publicación se hiciera viral.

La serie de fotografías compartidas en Instagram ya superan los 120,000 likes y en los comentarios se pueden leer los mensajes de los fanáticos y celebridades como: Karin Ontiveros y Viviana Vizzinzi admirando la silueta de la reina de belleza y deseándole unas felices vacaciones.

“Hermosa”, “Que hermosa eres, Andy”, “Divina”, “Sigue poniendo en alto el nombre de México”, “Toda una diosa”, “Eres sin duda la mujer más guapa de México y del planeta entero”, “Disfruta de tus vacaciones, hermosa”, “Aquí viendo como estás triunfando en el mundo entero”, “México no pudo tener una mejor representante”, son algunos de los mensajes que han dejado sus seguidores dentro de la publicación.

(Foto: Instagram: @AndreaMezaMx)

A sus 27 años, Andrea se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida y de su carrera como modelo, además que se ha logrado destacar con su reinado como Miss Universo esparciendo un mensaje de empoderamiento femenino.

En Mayo de 2021, la reina de belleza fue la tercera mexicana en lograr ser coronada como Miss Universo después de Lupita Jones y Ximena Navarrete.

La vida de la mexicana originaria de Chihuahua, Chihuahua, desde entonces dio un giro de 360 grados e incluso tuvo que mudarse a Nueva York, donde se encuentra la sede del certamen de belleza más importante a nivel mundial y poder cumplir con sus obligaciones como reina de belleza.

(Foto: Instagram: @AndreaMezaMx)

La mexicana ha compartido que actualmente vive con su novio en la Gran manzana y que su relación se encuentra en uno de sus mejores momentos.

A finales de junio Andrea Meza tuvo que defender su relación con el tiktoker pues a través de la cuenta de Instagram Chicapicosa, se dio a conocer un comentario de la misma red social que criticó la relación que tiene Meza con Antonio. En el mensaje redactado por una usuaria se lee que Meza debería concentrarse en lo que hace y no estar con su novio.

Andrea decidió confrontar al usuario, argumentando que cada quién decide cómo manejar su vida privada, además aseguró que las mujeres enfrentan un estereotipo. “El gran problema que enfrenta la mujer en el ambiente laboral es que se piensa que si tiene familia (novio, esposos, hijos, etc.) no va dar el ancho para estar en un puesto importante por estar ´distraída´. Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por ese factor”.

SEGUIR LEYENDO: