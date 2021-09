Ex pareja de Laura Bozzo aceptó pelear con Alfredo Adame

Cristian Zuárez con Alfredo Adame (Foto: Facebook@AlfredoAdameOficial/Instagram@criszuarez)

Tras intercambiar insultos en diferentes ocasiones, este 3 de septiembre Cristian Zuárez respondió a Alfredo Adame. Esto ocurrió después de que el polémica actor acusara a la ex pareja de Laura Bozzo por aparentemente haber incurrido en el delito de trata de personas al contratar personal sin visa para laborar en sus programas.

Esto tuvo lugar en el programa peruano Willax TV, durante la transmisión además lo llamó “pobre diablo” y “mantenido”. Esto último por haber mantenido una relación amorosa con una mujer que le lleva bastantes años.

“No cantas, no bailas, ni nada, no tienes inteligencia, ni destreza. Eres un poco hombre. te voy a cerrar el hocico”, amenazó Alfredo Adame. Esta no es la primera vez que Adame provoca una pelea o hace alusión a algún tipo de enfrentamiento con otros hombres del medio.

Cristian Zuárez vivió un tórrido romance con Laura Bozzo. (Foto: Instagram: @cristianzuarez)

Al respecto, Cristian Zuárez respondió a Adame que debía probar “todas las estupideces que dijo sobre él y su ex pareja, además dejó en claro que él no está relacionado con los delitos de los que se le acusa.

“No es posible que una persona como él me acuse de delitos muy graves, cosa que no tiene sustento alguno. Yo tengo pruebas para defenderme”, mencionó.

En cuanto a la supuesta pelea, el ex novio de Laura Bozzo aceptó el reto y además estableció algunas condiciones para el enfrentamiento. “Que sea con público para que vean cómo le parto su madr* a este desgraciado mal nacido irrespetuoso mentiroso, yo le voy a enseñar a respetar a las mujeres”, aseguró para Willax TV.

Adame aseguró que fue el quien denunció a la conductora (Fotos: Cuartoscuro // Televisa)

El pasado 20 de agosto, Cristian Zuárez, ex pareja de la “señorita Laura” por alrededor de 15 años, concedió una entrevista para el programa Hoy Día en la que defendió a su ahora amiga y contó algunos detalles de su estado de salud y personal sobre esta situación que la mantiene al borde del encierro.

A pesar de que su relación fue bastante “tóxica” y no terminaron de la mejor manera, en sus declaraciones advirtió que Bozzo padece depresión, y en caso de pisar la cárcel no soportaría el ambiente y podría morir.

“Primera cosa que tiene Laura en su contra es la depresión, si a ella la encerraran, estaríamos matándola. Es una advertencia”, expresó.

Asimismo, amenazó a todas aquellas personas inmiscuidas en su caso y aseguró que, en caso de pasarle algo a su ex novia dentro de las instalaciones de seguridad, él filtraría los nombres de los relacionados con esta polémica.

Su ex pareja aseguró que el encierro podría ser mortal para ella (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

“Es una advertencia. Si a Laura Bozzo le llegara a pasar algo en base en ir a la cárcel, yo voy a dar los nombres de los contadores y de mucha gente que tuvo que ver para que ella esté pasando estas cosas”, indicó Zuárez.

El cantante de 46 años también otorgó detalles sobre el origen de sus problemas con el fisco, mismos que están relacionados con personas ajenas a su persona que manejaron su dinero.

“Ella su dinero lo cobraba en Televisa y así como lo cobraba enviaba a sus hijas, eso por malos manejos de los contadores que la asesoraron mal en su momento, que le dijeron que eran una empresa, generaron de que Laura, por enviar su propio dinero, generara una deuda de declaración de impuestos”, aseguró.

El paradero de Laura Bozzo es desconocido (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

Después de que la Fiscalía General de la República (FGR) pusiera en marcha la orden de aprehensión en contra de Laura Bozzo, se rumora que la conductora se encuentra consiguiendo dinero por cualquier medio posible, incluso vendiendo sus lujosas pertenencias, por lo que Galilea Montijo se habría ofrecido a ayudarla.

El día de hoy se reveló en la columna de Alex Kaffie en El Heraldo de México que la conductora de Hoy se comunicó con la presentadora peruana para hacerle saber que cuenta con ella para todo lo que necesite, incluyendo dinero para su millonaria deuda, pero hasta el momento, Galilea no ha recibido respuesta.

Desde que se dio a conocer el problema fiscal de Laura Bozzo, diversas fuentes han afirmado que no responde el teléfono y no es posible contactarse con ella, por lo que se temía de un posible escape del país. La INTERPOL emitió una alerta para su detención en 150 países y hasta el día de hoy continúa su búsqueda.

