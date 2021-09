Cuál es el nuevo horario de la serie Dr. Cándido Pérez

Arath de la Torre e Irán del Castillo protagonizan la nueva versión de "Dr. Cándido Pérez" (Foto: Instagram / @castillo.iran)

Debido a un supuesto bajo rating, había rumores de que la serie de Televisa saldría del aire pues no habría logrado los niveles de audiencia esperados, esta producción humorística de Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo se estrenó el 18 de julio pasado, pertenecía a la barra Domingos de sofá en el canal Las Estrellas.

No obstante, de acuerdo con el portal de Las Estrellas, el Dr. Cándido Pérez no se canceló sino que se cambió de horario, a partir de octubre formará parte de la barra cómica conocida como Noche de Buenas, la cual tiene lugar de lunes a viernes en cuanto termina el noticiero con Denise Maerker, es decir a las 23 horas.

Según lo anunciado en el portal de Televisa, durante ese mes se retransmitirán los primeros siete episodios de la serie que ya se habían emitido y seis más, ya que la temporada tiene 13 capítulos en total. No obstante, la temporada completa ya se puede visualizar en Blim, la plataforma de streaming que ofrece Televisa.

Había rumores sobre su cancelación (Foto: Las Estrellas)

Dr. Cándido Pérez está protagonizada por Arath de la Torre y otros talentosos actores como Irán Castillo, Raquel Garza, Lorena de la Garza, Marcia Coutiño, David Ramos, Dali Gonzalez y Ana Paula del Moral.

Además, esta temporada cuenta con las actuaciones especiales de Jorge Ortiz de Pinedo, Raquel Bigorra, Paola Rojas, Alicia Machado, Marisol Gonzalez, Alma Cero, Lolita Cortes, Malillany Marin, Andrea Escalona y Violeta Isfel.

La segunda versión de esta serie es una manera de renovar la versión original de 1987 interpretada por el mismo Jorge Ortiz de Pinedo, ahora productor de la misma. La historia del Dr. Cándido Pérez gira en torno a un ginecólogo.

Ahora se trasmitirá después de las 11 de la noche (Foto: Las Estrellas)

“Un reconocido, carismático y atractivo ginecólogo que atiende en su consultorio a un gran número de mujeres sexys, mismas que lo acosarán y lo tratarán de seducir Sin embargo, a pesar de ser muy grandes las tentaciones” se puede leer como descripción del personaje principal en el sitio oficial de Las Estrellas.

La sinopsis de la serie es la siguiente: “Cándido mantendrá la postura ya que es un hombre fielmente casado en segundas nupcias con la adorable Silvina (Iran Castillo), vendedora de bienes raíces La encargada de rescatarlo y ahuyentarle a todas las mujeres que se crucen por su camino será la recepcionista del consultorio”.

Los rumores de la supuesta cancelación de esta serie se dieron porque desde el día de su transmisión del primer capítulo, el remake del clásico ochentero dio mucho de qué hablar, negativamente.

El elenco principal cambió completamente y también el guión del programa (Foto: Las Estrellas)

Y es que no fueron pocas las personas del público y analistas de medios especializados que consideraron que el programa dejaba mucho a desear, además señalaron que Arath no convence en este importante papel protagónico. Otras críticas también apuntaron al hecho de que la temática hasta cierto punto misógina –por cómo se expresa el doctor de su suegra- ya no encaja con los tiempos que corren. Y además, De la Torre ha visto afectada su imagen luego de que menospreciara el rito de los Voladores de Papantla en una campaña publicitaria.

Ahora se ha dado a conocer que ya no se grabará una segunda temporada del sitcom pues los niveles de audiencia no han sido favorecedores para la producción de Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo. Trascendió que los altos ejecutivos de Televisa tomaron la determinación de cancelar el programa e incluso, apurar para que los capítulos ya grabados salgan al aire y así darle carpetazo final a la emisión.

