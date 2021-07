El otro familiar de los Ortiz de Pinedo que participa tras 33 años y por segunda ocasión en “Dr. Cándido Pérez”

El elenco de la nuevo producción de "Dr. Cándido Pérez" (Foto: Televisa)

La noche de este domingo se presentará la nueva versión de la serie “Dr. Cándido Pérez”, la cual es producida por Pedro Ortiz de Pinedo, con la dirección de Jorge Ortiz de Pinedo y los libretos de Óscar Ortiz de Pinedo. La dinastía también estará presente ante las cámaras pues un miembro no tan conocido de la familia acompañará al protagonista.

David Ramos, mejor conocido como El Reporñero, participará como el “Padre Camilo” en esta producción renovada, convirtiéndose en el único miembro del elenco original que regresa después de más de 30 años a actuar en esta nueva versión. Ramos también ha participado en otros proyectos junto a su tío Jorge, pues fue invitado en Una familia de diez.

David Ramos es más conocido por su conducción en el programa de noticias "Matutino Express" (foto: Instagram/@candidopereztv)

“Creo que es una parte muy romántica, al menos para mi familia saber que, quien fue el hijo de ‘Dr. Cándido Pérez’, hoy se convierte en su hermano”, comentó Pedro Ortiz de Pinedo respecto al regreso de su primo quien pasó de ser Inocencio a ser el hermano del protagonista.

“Para mí es muy importante, porque yo me considero de casa, hace 33 años hice a Inocencio, empezando con mi carrera, nunca se me olvidará la primera escena con Lupe Vázquez, donde antes de entrar tenía unos nervios impresionantes. Lo que siento es una emoción muy profunda porque estoy con mi familia, en mi casa, somos una nueva familia con el elenco, siento que se va a divertir mucho la gente con este proyecto”, comentó “El Repor”.

El personaje que representará el sobrino de Jorge Ortiz de Pinedo originalmente fue encarnado por el actor Juan Verduzco, quien ha participado en Vecinos, La familia P. Luche y recientemente en Una familia de diez.

David Ramos será el hermano de Cándido Pérez en esta nueva edición (foto: Instagram/@matutinoexpressoficial)

“Ahora lo hago yo 30 años después y 30 kilos después, pero estoy muy feliz y muy emocionado, es garantía que Jorge Ortiz de Pinedo esté dirigiendo este proyecto”, finalizó el actor.

El actor que dará vida al Doctor Cándido Pérez, Arath de la Torre, platicó para Infobae México sobre el primer episodio que podrán ver los televidentes: “Es un capitulo muy emotivo, padrísimo que va a acariciar a la generación de los 80 y va a traer a esta generación 2021 que viene con todo. Muy bonito, nos va a sembrar los personajes, vamos a conocer a su familia, cómo funciona el sitcom, empezando de ceros. Cándido ya trae peso, estamos creando un personaje nuevo que empatice con la generación de los 80 y con la nueva, sin duda los tiempos han cambiado.”

El actor "tiene bien estudiado" al personaje pues lo ha interpretado en programas como "La parodia" (Foto: Televisa)

También aclaró que a diferencia de la serie original, esta versión evitará la sexualización y la ofensa que pueda generar con las nuevas ideas de la sociedad : “Es un proyecto que ha pasado el guion por muchos filtros, no se escribe al azar, se cuidan todos esos aspectos donde cambiamos la sexualidad por la sensualidad. Nos enfocamos más a la familia que a lo que se puede generar en el consultorio. Las situaciones que se generan son divertidas fuera de ser sexuales, son más sensuales y divertidas, no es algo que ofenda, señale o denigre en ningún momento.”, aseguró el conductor.

De la mano de Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo, se buscó obtener la fórmula original, un ingrediente que le dio el éxito al programa: la grabación con público presente para aportar frescura y espontaneidad, situación que en medio de la pandemia pudo adaptarse:

Arath de la Torre e Irán del Castillo protagonizarán la nueva versión de "Dr. Cándido Pérez" (Foto: Instagram / @castillo.iran)

“Hay público en vivo, con todas las medidas, hicieron cubículos para que el público no se contagiara, había horarios, no podían estar más de dos horas, son otras épocas, pero los sueños llegan, no sabes en qué circunstancias, pero hay que tratar de adaptarnos. Qué bonito poder hacer esto en algo tan difícil para la humanidad”, finalizó el intérprete.

