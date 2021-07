Arath de la Torre sobre la fidelidad de Dr. Cándido Pérez: “nunca engaña a su mujer”

El actor "tiene bien estudiado" al personaje pues lo ha interpretado en programas como La parodia (Foto: Televisa)

Arath de la Torre está feliz con su participación en el remake de Dr. Cándido Pérez, producción basada en el sitcom que se transmitió con gran éxito de 1987 a 1993 en Televisa, empresa que hoy lanza una versión refrescada del recordado médico especialista en señoras encarnado entonces por Jorge Ortiz de Pinedo, quien ahora está a la cabeza del nuevo proyecto.

El protagonista del programa que se estrena el próximo 18 de julio platicó con Infobae México sobre el regreso a la pantalla mexicana del clásico que busca adaptarse a los tiempos que corren. Al respecto, esto contó el también conducto de Hoy sobre el primer episodio que el público podrá ver:

“Es un capitulo muy emotivo, padrísimo que va a acariciar a la generación de los 80 y va a traer a esta generación 2021 que viene con todo. Muy bonito, nos va a sembrar los personajes, vamos a conocer a su familia, cómo funciona el sitcom, empezando de ceros. Cándido ya trae peso, estamos creando un personaje nuevo que empatice con la generación de los 80 y con la nueva, sin duda los tiempos han cambiado.”, expresó el actor de 46 años.

Dirigido por Pedro Ortiz de Pinedo y asesorado por el propio Jorge Ortiz, Arath se siente agradecido por este sueño cumplido en su carrera (Foto: Las Estrellas)

Y es que el humor, las dinámicas sociales y la apreciación del público sobre ciertos temas han cambiado respecto de hace 34 años, cuando la serie se emitió por primera vez para contar la historia donde el médico siente la tentación de serle fiel a su esposa Silvina, antes interpretada por Nuria Bages, y hoy por Irán Castillo:

“Es un proyecto que ha pasado el guion por muchos filtros, no se escribe al azar, se cuidan todos esos aspectos donde cambiamos la sexualidad por la sensualidad. Nos enfocamos más a la familia que a lo que se puede generar en el consultorio. Las situaciones que se generan son divertidas fuera de ser sexuales, son más sensuales y divertidas, no es algo que ofenda, señale o denigre en ningún momento.”

Pero durante la realización del programa que conserva el mismo reconocible tema musical de entrada que recuerda una generación de televidentes, también se buscó representar a una figura femenina más acorde a la época actual: “ Lo estamos cuidando no solamente en la parte femenina sino en todos los sentidos, no al bullying, salvo la relación sadomasoquista que podría existir entre la suegra y el yerno. Tenemos una Silvina más empoderada que trabaja, tiene ilusiones, es una madre responsable, mujer extraordinaria en todos los sentidos y la suegra vive ahí, las relaciones cambian”, reveló.

El elenco lo conforman también Irán Castillo, Raquel Garza y Lorena de la Garza (Foto: Televisa)

“Hemos cuidado que no sean insultos, sino cosas chistosas, creativas, que se vuelvan parte de nuestro haber, no hay nada ofensivo, es un horario muy delicado, los domingos a las 730 es como caminar sobre algodón sobre una nube es un horario muy cuidado.”

Las situaciones que veremos en el programa ponderarán a la unión de la familia, pues Cándido no cometerá una infidelidad que haga peligrar su matrimonio: “Es una propuesta donde un hombre se tropieza, pero no cae, defiende a su familia. Nunca engaña a su mujer, no rompe los principios morales de su matrimonio, hay muchas situaciones que se rescatan y me puedo sentar a ver eso con mis hijos. Los niños pueden ver en internet muchísimas cosas más ofensivas y agresivas, que ver a un Cándido corriendo saliendo de una situación”.

La "Silvina" de Irán del Castillo es una mujer moderna y trabajadora (Foto: Instagram / @castillo.iran)

De la mano de Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo, se buscó seguir la fórmula original, un ingrediente que contribuyó al éxito del programa: la grabación con público presente para aportar frescura y espontaneidad, situación que en medio de la pandemia pudo adaptarse:

“Hay público en vivo, con todas las medidas, hicieron cubículos para que el público no se contagiara, había horarios, no podían estar más de dos horas, son otras épocas, pero los sueños llegan, no sabes en qué circunstancias, pero hay que tratar de adaptarnos. Qué bonito poder hacer esto en algo tan difícil para la humanidad”, finalizó el intérprete.

