Qué dijo Espinoza Paz de su regreso a la televisión mexicana y sus dos nuevas canciones

Espinoza Paz mencionó que su participación en La Desalmada fue muy satisfactorio (Foto: Twitter/@EspinozaOficial)

El cantautor Espinoza Paz regresó a la pantalla chica con el tema Mi Venganza, el cual es el opening de la nueva producción de Televisa, La Desalmada, protagonizada por Livia Brito y José Ron.

“Estoy muy contento de poder participar haciendo una canción para una telenovela. Para mi eso es muy, muy especial”, comentó el intérprete de El Próximo Viernes al ser interceptado por medios de comunicación mientras viajaba en su camioneta.

En sus declaraciones comentó que se encuentra trabajando en un género que pocas veces se le ha visto interpretando, pues comentó que su próximo sencillo se trata de una cumbia a la que tituló El Moreno Natural.

El cantautor comentó que está dispuesto a trabajar con cualquier persona que esté interesado en él (Foto: Instagram / @espinozapaz)

Al ser cuestionado si le gustaría colaborar con el cantante Christian Nodal, comentó que él está dispuesto a trabajar con cualquier persona que esté interesado en su obra.

“Yo creo que yo podría hacer algo con quien quisiera trabajar conmigo. Yo creo que la música es para compartir, para juntar ideas, juntar formas de estilo. Yo creo que con quien quisiera trabajar conmigo, yo encantado de la vida. Estoy haciendo unos duetos, ya después les diré con quién”, mencionó el cantante.

También añadió que no cree que la pareja de Nodal y Belinda lo consideraría para ser invitado a su boda.

Paz contó que Mi Venganza la escribió específicamente para dicha telenovela (Foto: Captura de pantalla/Las Estrellas)

En entrevista con Que News Bandamax comentó cómo fue su experiencia de formar parte de la producción de La Desalmada, al destacar que escribió la canción específicamente para dicho proyecto.

“Es una canción ranchera que cuenta un poquito la historia de la telenovela y para mí ha sido muy especial el trabajar en este proyecto tan bonito como lo es La Desalmada y que me dieran la oportunidad de escribir una canción especialmente para la telenovela, y que me den la oportunidad en participar con una canción que hice para mi vida personal que es Contacto Cero, y que se pueda introducir en esta telenovela es para mí como enseñarle un poquito a la gente, a veces las cosas que uno vive como persona, y ha sido un placer estar participando con música”, contó Espinoza Paz.

Livia Brito y José Ron son los protagonistas La Desalmada (Foto: Instagram/@desalmadatv)

Paz también participó actuando dentro de la producción de Televisa, situación que no le pareció lejana pues él ha actuado en sus videos musicales.

“Me incluyeron en algunas escenas también actuando en la telenovela. Esta sí fue una sorpresa porque de repente me dijeron que si me animaba y les dije que sí, al final de cuentas es artístico, y tiene que ver con, ya ves que uno en los videos musicales también actúa y la hace uno de actor y no me pareció algo ajeno y me dejé llevar. Traté el trabajo como mejor pudiera hacerlo y me tocó actuar en algunas escenas.

En el episodio número cuatro el cantautor hizo su primera aparición en la televisión al interpretar a un cantante en una cantina entonando Contacto Cero

Su personaje fue un habitante de Ichámal, pueblo en el que se desarrolla la historia. Siempre anda con su guitarra y Flor, interpretada por Gabriela Zamora, funge como una de las que le dan su primera oportunidad de cantar en su negocio, donde muchos que lo escuchan se sienten identificados con sus canciones. Poco a poco, lo van invitando a tocar a la Ciudad de México, adquiriendo fama, pero cada que puede, regresa a su pueblo para cantar en ese primer lugar que le abrió las puertas.

SEGUIR LEYENDO: