Espinoza Paz se sinceró sobre la posibilidad de ser el padrino de bodas de Belinda y Christian Nodal

Espinoza Paz decidió regresar este año a la música y aprovechó para aclarar algunas de las controversias que lo rodean (Foto: Instagram / @espinozapaz)

Después de que el pasado 25 de mayo Christian Nodal y Belinda se comprometieran tras nueve meses de noviazgo, surgió el rumor que entre los padrinos de su boda estaría Espinoza Paz, el sinaloense decidió aclarar cuál es su relación con la boda de la joven pareja.

El cantante que ha decidido volver a la televisión y la música recientemente después de estar varios años alejado de los reflectores, en sus distintos encuentros con la prensa ha hablado de lo que espera para su carrera y aprovechó para aclarar algunos de los rumores que circulan en torno a él, como lo es la boda de “Nodeli”.

En entrevista con De Primera Mano el cantante aseguró que, a pesar de estar ligado musicalmente a Christian Nodal, no cree posible ser considerado como un invitado especial para cuando llegue al altar con Belinda, pero aceptaría gustoso si es que lo llegaran a invitar.

Espinoza Paz declaró que asistiría gustoso a la boda de Belinda y Nodal, pero duda estar dentro de los planes de la pareja (Foto: Captura de pantalla/Las Estrellas)

“La verdad, no creo que yo esté incluido en sus planes para la boda, pero si me invitan, yo voy, ¿cómo no?”, comentó el cantante, a lo que agregó “nada más que no sea (padrino) de anillos, por fa. No, me dejan en la calle, ¿qué pasó?”, dijo entre risas.

Sobre la boda de Belinda y el su prometido se tienen pocos detalles ya que la pareja ha decidido manejar en privado los preparativos, pero el periodista de espectáculos Marco Anonio Silva ha sacado a la luz algunos supuestos adelantos.

La fecha de la boda podría ser el próximo sábado 28 de agosto en Madrid, España. Dicho festejo sería rodeados sólo de amigos cercanos y familiares, evitando que sea un evento con medios de comunicación.

Espinoza Paz negó la posibilidad de ser padrino de anillos de "Nodeli" (Foto: Instagram @nodal)

Belinda y Nodal celebrarían sólo la boda civil y después se irían de luna de miel por el continente europeo, pues ahí es en donde ambos residen actualmente y de donde sería su punto de partida; de España viajarían a algunas de las capitales más turísticas, como Roma, Venecia y París.

Por otro lado, Espinoza Paz aclaró las razones del porqué ha decidido hacer que su vida personal no se vea reflejada en la televisión ni redes sociales.

Y es que el intérprete de El próximo viernes no sólo se distanció de los medios de comunicación, sino que ha ocultado la identidad de sus hijos y pareja, permitiéndoles seguir su vida fuera de los reflectores.

“Si yo te publicara todo lo que hago realmente, a lo mejor ni me lo creerías, pero tengo una vida muy sencilla. (...) Yo siempre le he dicho a mis hijos: ‘el día en que tú quieras salir, lo que tú quieras hacer, por favor no pienses que yo lo impido. Yo los estoy tratando de cuidar porque tú bien sabes que puedes ir a donde sea y nadie les toma la foto ni video’, (...) y en ese sentido no los molestan o no los ubican”, confesó.

El cantante aseguró no querer que sus hijos sean hostigados por la prensa por su culpa (Foto: Twitter/@EspinozaOficial)

El cantante aseguró preferir que no lo reconozcan en la calle, ni a él ni a su esposa o cualquiera de sus cuatro hijos, pues para él sería muy incómodo que la prensa o paparazzi los estuvieran siguiendo mientras intentan disfrutar un día fuera de casa.

El cantautor Espinoza Paz regresó a la pantalla chica con el tema Mi Venganza, el cual es el opening de la nueva producción de Televisa, La Desalmada, protagonizada por Livia Brito y José Ron. Comentó que se encuentra trabajando en un género que pocas veces se le ha visto interpretando, pues comentó que su próximo sencillo se trata de una cumbia a la que tituló El Moreno Natural, tema con el que busca romper muchas de sus inseguridades.

