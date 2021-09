Thuany Martins confesó si para ella resulta un problema la diferencia de edad con Adrián Uribe

@elgordoylaflaca / Instagram

A mediados de mayo, Thuany Martins se casó con Adrian Uribe, sin embargo, aunque su boda estuvo llena de esplendor, algunos comentarios respecto a su unión no han sido muy alagadores, debido a que el comediante es 18 años mayor que la modelo brasileña.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde Thuany decidió realizar una dinámica con sus seguidores y dejar una caja de preguntas, para que ellos la cuestionaran sobre el tema que más les interesara.

Así, un usuario le escribió para decirle si no tenía miedo ante la diferencia de edad que existe entre ella y su actual pareja, pero la postura de Martins fue muy clara al señalar que eso no era algo representativo para ella.

“La diferencia de edad es un número y nada más”, sentenció la modelo de 29 años.

Pero los cuestionamientos no pararon ahí, ya que otros internautas no perdieron la oportunidad e intentaron ahondar más en el tema.

“¿Es complicada la diferencia de edad entre tu esposo y tú? Eres hermosa y tu bebé, bella familia”, escribió un seguidor.

Ante esto, ella respondió: “Muchas gracias y contestando a tu pregunta, no, para nada. Bendiciones” y después añadió ante el cuestionamiento sobre qué es lo que más admira de Uribe : “Puedo pasar la noche escribiendo. Pero el gran ser humano que es, el gran hombre, esposo, amigo, compañero y muchas cosas más”, dijo.

Antes de la lujosa boda que la pareja tuvo recientemente, el pasado 24 de octubre nació la hija de ambos y Adrián Uribe dio a conocer el hecho a través de sus redes sociales.

“Queremos compartirles que este sábado 24 de octubre a las 7:05 am llegó a este mundo nuestra hija. Gracias a Dios y al equipo médico tanto ella como su mamá están en perfecto estado”, escribió al inicio de su mensaje, en donde se le veía en el hospital con la bebé en brazos y junto a Thuany.

“Mi amor @thuanymart, mis respetos para ti por lo valiente que fuiste en lograr tan hermoso parto natural sin anestesia. Solo puedo decirte que te admiro por la gran mujer que eres y estoy seguro que nuestra hija siempre se sentirá muy orgullosa de tener una madre como tú. ¡Te amo!”, añadió en su mensaje.

Poco después Uribe compartió en Instagram stories otra imagen de la pequeña, en brazos de su mamá. Por su parte Thuany compartió las mismas imágenes que Uribe y un mensaje de agradecimiento.

“24.10.2020 a las 07:05 am llega a este mundo nuestra princesa. Gracias Dios por permitirme traer al mundo nuestra hija, por permitirme vivir esa magia del parto humanizado, sin anestesia, sin intervención médica. ¡Gracias Dios por nuestro mayor regalo, nuestra bendición! Gracias a ti amor de mi vida @adrianuribe por acompañarme, apoyarme y ser mi fuerza, gracias por ser el mejor compañero, amigo y papá desde el minuto uno, cuando yo decía que ya no podía más tú me decías que SI, confiaste en mí, en mi cuerpo. Agarrarte de la mano y sentirte me llenaba de fuerzas todo el tiempo para no desistir, gracias por todo ¡Te amamos mucho mi amor!”, comentó emocionada la modelo brasileña.

