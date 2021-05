Baile, amor y Omar Chaparro cantando: al interior de la boda de Adrián Uribe

@elgordoylaflaca / Instagram

El actor y comediante Adrián Uribe compartió imágenes de su boda con la modelo Brasileña, Thuany Martíns, y el romántico momento ha sido aplaudido por su fans y otros actores en redes sociales.

Aunque en un inicio no dio muchos detalles de que contraería nupcias, pues no fue mediático el anuncio, este lunes se revelaron videos de cómo se vivió la boda al interior. Entre risas, bailes y mariachi, Uribe contrae matrimonio en el mismo contexto que otros famosos como el Canelo Álvarez o Alex Fernández, hijo de “El Potrillo”.

En Instagram, se le vio feliz con su pareja al ritmo de las canciones de Alejandro Fernández. Tras rumores de que este fin de semana se casaron en una ceremonia privada, confirmaron que ya son marido y mujer. La pareja compartió una fotografía de su boda, la cual se llevó a cabo por el civil.

“Les presento a mi esposa. Te amo Thuany”, escribió el actor y comediante al pie de una fotografía en la que posa al lado de su esposa, quien hizo la misma publicación en su perfil.

Por otra parte, Omar Chaparro compartió detalles de la boda de su mejor amigo, la cual se llevó a cabo en un jardín y hasta les cantó “Amorcito Corazón”, haciendo gala de sus dotes para interpretar el famosos tema que caracterizó a Pedro Infante.

Por otra parte, la pareja recién tuvo una hija y también lo celebraron con sus fans. Ellos se convirtieron en padres el pasado 24 de octubre y este Adrián dio a conocer la noticia en Instagram pocos días después.

“Queremos compartirles que este sábado 24 de octubre a las 7:05 am llegó a este mundo nuestra hija. Gracias a Dios y al equipo médico tanto ella como su mamá están en perfecto estado”, escribió al inicio de su mensaje, en donde se le veía en el hospital con la bebé en brazos y junto a Thuany.

“Mi amor @thuanymart, mis respetos para ti por lo valiente que fuiste en lograr tan hermoso parto natural sin anestesia. Solo puedo decirte que te admiro por la gran mujer que eres y estoy seguro que nuestra hija siempre se sentirá muy orgullosa de tener una madre como tú. ¡Te amo!”, añadió en su mensaje.

Poco después Uribe compartió en Instagram stories otra imagen de la pequeña, en brazos de su mamá. Por su parte Thuany compartió las mismas imágenes que Uribe y un mensaje de agradecimiento.

“24.10.2020 a las 07:05 am llega a este mundo nuestra princesa. Gracias Dios por permitirme traer al mundo nuestra hija, por permitirme vivir esa magia del parto humanizado, sin anestesia, sin intervención médica. ¡Gracias Dios por nuestro mayor regalo, nuestra bendición! Gracias a ti amor de mi vida @adrianuribe por acompañarme, apoyarme y ser mi fuerza, gracias por ser el mejor compañero, amigo y papá desde el minuto uno, cuando yo decía que ya no podía más tú me decías que SI, confiaste en mí, en mi cuerpo. Agarrarte de la mano y sentirte me llenaba de fuerzas todo el tiempo para no desistir, gracias por todo ¡Te amamos mucho mi amor!”, comentó emocionada la modelo brasileña.

Además de anunciar el pasado mayo que volvería a ser papá (pues tiene un hijo llamado Gael, fruto de su relación con Karla Pineda), Uribe también sorprendió a sus seguidores a finales de septiembre, cuando se comprometió con Thuany Martins en una espectacular velada. Algunos opinan que la relación se ha movido de manera muy rápida desde su compromiso, ahora, dieron el siguiente paso y hasta familia conformaron ya.

