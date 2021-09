Gaby Ramírez recordó su crudo noviazgo con el futbolista Alan Pulido: “una relación muy tóxica”

Gaby Ramírez durante su participación en ¡Quiero Cantar! de Venga la alegría Foto: Twitter/ Venga la Alegría

Gaby Ramírez, actual participante del matutino Venga la alegría, reconoció que no ha sido un camino fácil. Durante su participación en la sección ¡Quiero cantar! dentro de VLA, concedió una entrevista a la conductora Flor Rubio, ahí habló sobre la compleja relación que llevó con el ex delantero del Guadalajara, Alan Pulido.

Tras terminar la relación la presentadora de 31 años contó su proceso y destapó que estuvo llena de infidelidades y que tras su rompimiento tuvo que ir al psicólogo. Para Gaby Ramírez la relación con el futbolista de Kansas City fue un aprendizaje amargo, donde tuvo que pagar con su salud mental. Asimismo reconoció que parte de superar es pedir ayuda.

“Lo seguí, yo creo que más que enamorada, era una obsesión que teníamos los dos. Era un buen muchacho... infidelidades, hubo de todo. Fue una relación muy tóxica, pero por los dos. Tuve que ir con un psicólogo que me ayudó a saber qué me pasa, por qué me siento así”, dijo.

Gaby Ramírez en su participación de Venga la alegría Foto: Twitter/Venga la alegría

La presentadora, a pesar de su corta edad, ya cuenta con una trayectoria relevante dentro de los medios, por lo que ahora, con 31, su esfuerzo se ve reflejado en una de las televisoras más importantes del país (Tv Azteca). Reconoció que ha sido difícil el camino y que su vida profesional es prioridad :“Me salió esta oportunidad de venirme para la Ciudad de México, pero en ese entonces yo tenía una pareja”, detalló la conductora al explicar que su antigua relación no estaba de acuerdo con dicha elección, aun con el riesgo que esto implicó, la famosa fue firme y no tardó en viajar a la capital: “Eran más mis sueños que estar con una pareja”, dijo.

Durante la plática también contó que pidió un descanso laboral para poder acompañar al atacante de la Selección Nacional durante el Mundial, poniéndolo como prioridad por encima de su carrera.

“Hasta perdí mi trabajo un año, pedí permiso para irme de viaje, era creo que el Mundial (de Futbol). Regresé, me dijeron: ‘Nosotros te hablamos’, y fue porque me fui con mi novio de viaje”, contó. Gaby Ramírez mencionó que su historia con el futbolista tamaulipeco -quien actualmente está casado con Ileana Salas- estuvo marcada por infidelidades.

Gaby Ramírez en VLA Foto: Twitter/ Venga la alegría

Tras meses difíciles de relación, la presentadora explicó que Pulido “no fue el amor de su vida”. Para finalizar, Gaby explicó que terminaron para que cada uno creciera dentro de su profesión “Después nos dimos cuenta que no éramos compatibles, que lo que teníamos ya era muy tóxico y por el bien de él y mío, pues era mejor dejarlo por la paz”, explicó en entrevista con Flor Rubio.

