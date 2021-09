Omar Chaparro tuvo que vender su casa en Los Ángeles por la pandemia: “es carísimo”

Omar Chaparro firmó con Azteca Récords para su nuevo material musical (Foto: Instagram/@omarchaparro)

Omar Chaparro dejó los foros de Televisa para ir a Estados Unidos con la meta de comenzar su carrera en la industria del cine, pero sus planes tuvieron que cambiar por las dificultades económicas que sufrió por la pandemia de COVID-19 e incluso tuvo que vender su casa de Los Ángeles.

Fue en una entrevista con De primera mano donde el actor fue cuestionado por una situación complicada en su vida y que lo hizo crecer, a lo que el protagonista de No manches, Frida aseguró que la pandemia fue uno de esos momentos difíciles: “Esta pandemia me puso a prueba, tuve que vender mi casa de Los Ángeles, me regresé a México seis meses, pero me regresé en febrero y rentamos una casa y estamos viviendo ahí, con miras de comprar otra casa, sigo picando piedra”.

El actor remarcó que vivir en esta ciudad de California, Estados Unidos, es muy costoso. “Es carísimo. La otra vez a mis perros los llevé (al veterinario) porque tenían unos problemas con los dientes, los lavaron, le quitaron un diente a un perro y ya, 4 mil dólares, ochenta mil pesos, dije: ´oye con eso me compro un caballo en México”.

El comediante tiene un programa en los Estados Unidos llamado "Tu-Night con Omar Chaparro" (Foto: Instagram/@quieneslamascara)

Omar confesó que también tuvo otros problemas en la pandemia, pero que supo aprovechar el tiempo: “Igual me quedé sin chamba, me cancelaron la gira que ya tenía pensada con mariachis, me cancelaron películas y campañas y dije: ´bueno, qué hago’ entonces me refugié en la música y tengo toda la pandemia grabando; hemos hecho 13 temas, experimentando, escuchando y seleccionando cien canciones”.

Hace una semana y media Chaparro volvió al mundo de la música con el tema Las locuras mías y el actor ha mencionado que actualmente está buscando posicionarse como cantante, pero su carrera como actor ha hecho que al público le cueste aceptar dicho cambio, por lo que decidió pedirle un consejo a Vicente Fernández.

En su estancia en México condujo el reality "¿Quién es la máscara?" (Foto: Instagram/@quieneslamascara)

“Le pregunté: ´¿Usted qué piensa?, tengo la fortuna de que la gente me dé su cariño como actor y es un poco más difícil que me reconozcan como cantante´, y me dijo que a él le pasó al revés, que empezó como cantante pero le apasionaban las películas y luego lo empezaron a reconocer como actor, me dijo que la clave era que lo hiciera con el corazón y que disfrutara realmente cantar, que buscara la manera de ser yo mismo y mira que le hice caso”, el exconductor de Sabadazo aseguró que después de dicho comentario que le regaló Vicente Fernández, lo llevó a cabo y ahora se siente más cómodo y seguro de sí mismo.

En cuanto a si tiene algún tipo de noticias respecto a la familia y situación de salud que atraviesa el Charro de Huentitán, Chaparro dijo que no, que está al pendiente y desea lo mejor: “No, no tengo contacto con nadie de su familia, tristemente, pero obviamente está en nuestras oraciones don Vicente, ojalá se recupere porque es una leyenda y el máximo exponente de la música mexicana que nos queda de vida”.

El actor cuenta con más 25 años de carrera (Foto: Instagram @omarchaparro)

Actualmente, “El Chente” continúa en terapia intensiva y, recientemente, el médico internista Luis Alberto Gómez informó que está siendo alimentado por una sonda conectada directamente a su estómago.

El médico detalló que el cantante de La ley del monte se mantiene consciente, y constantemente se le están realizando estímulos, tanto su familia como personal del hospital. El patriarca de Los tres potrillos continúa con su rehabilitación de forma programada, asintiendo con la cabeza y con la mirada, y en cuanto a su salud pulmonar se mantiene estable, conservando un poco más de su respiración espontánea.

