El día que corrieron a Maribel Guardia de Televisa

Maribel Guardia reveló que en los inicios de su carrera la corrieron de Televisa cuando era estudiante (Foto: Instagram/@maribelguardia)

Maribel Guardia es una de las actrices más reconocidas en México, no sólo por la ejercitada figura que siempre presume en redes sociales, sino por su larga trayectoria en telenovelas y películas, pero nunca faltaron los obstáculos que obstruyeron su camino para llegar al éxito, pues desde el comienzo de su carrera le cortaron los ánimos de continuar en el entretenimiento al ser despedida de Televisa.

Guardia recordó en entrevista con el Escorpión Dorado uno de los episodios que más marcaron su carrera, pero no por una buena razón, pues al no tener reconocimiento en México por su corta trayectoria, la corrieron de la televisora de los Azcárraga.

Cuando la actriz sólo tenía 18 años, en 1978, llegó a México con la esperanza de ganar un certamen de belleza y desde entonces llamó la atención de productores que buscaban jóvenes talentos extranjeros para que debutaran con Televisa.

Maribel Guardia nació en Costa Rica el 29 de mayo de 1959 y así lucía en bikini a los 19 años (Foto: Instagram/@maribelguardia)

“Vine para concursar en Miss Universo representado a Costa Rica. Entonces Televisa, cuando regresé a Costa Rica, me llamó para darme una beca para estudiar en el que era como el primer CEA, pero no se llamaba así. Estudiábamos danza, música, arte y canto con Yuri, con Felicia Mercado; teníamos maestros maravillosos para un grupo muy pequeño, estaba Laura Flores también. Casi todas hicieron una muy linda carrera después de eso”, recordó.

Pese a que era una actriz en potencia, la televisora tenía muchos otros talentos en espera de hacer su gran debut y poco a poco, ella y otras jóvenes que estaban en México con una beca, fueron rechazadas por la misma empresa sin razón alguna.

“Me dio una beca Televisa por un año y después de un año me llaman y me dicen: ‘¿Sigues en México?’, y yo ‘¿cómo?, claro’. (Ellos contestaron) ‘¡Ah! Pensábamos que ya te habías ido’. Me pagaban al mes, vivía en el Hotel Continental, y yo decía, pero ya ni se acordaban que estábamos aquí. Entonces después fue de: ‘Ya, gracias’, ¡Nos corrieron a todas!”, reveló, rememorando con la misma indignación de entonces.

Maribel Guardia se convirtió en estudiante después de haber sido reina de belleza (Foto: Instagram/@maribelguardia)

Después de eso, la joven Maribel tuvo que buscar nuevas formas de continuar dentro de la industria del entretenimiento, porque a pesar de que fue un golpe duro, estaba segura de que esta carrera era la que ella buscaba para desenvolverse.

La ex reina de belleza entonces comenzó a vivir con una de las amigas que había conocido en la escuela, ella misma le presentó al productor de fotonovelas y comenzó trabajar en ellas.

Ahí conoció al hijo de María Félix, el que recuerda con mucho cariño al haber sido uno de sus principales compañeros, inclusive narró una de las razones por la cual aún no lo olvida.

Maribel Guardia recordó que sus primeros pasos dentro de la actuación fueron las fotonovelas (Instagram: @maribelguardia)

“Hice muchas (fotonovelas), con Verónica Castro, con el hijo de María Félix, que era un tipazo, no sabes lo guapo que era, agarraba un perfume francés de Christian Dior, agarraba y se echaba en todo su atuendo, cuando acababa, se acababa medio frasco y yo le decía ‘¿Por qué haces eso?’ Y me decía: ‘Porque lo último que olvidas de alguien es su olor, su fragancia’”, recordó Guardia.

En la misma entrevista confesó que para ella Niurka Marcos es una de las mejores Aventureras que han existido en los escenarios, pero considera que le faltó poner atención al canto, pero a quien más le guardó cariño y considera como la mejor, es Edith González.

“Fue una extraordinaria Aventurera, sin duda. Edith era una chica preciosa y talentosa y la verdad es que estuvo bien que lo dijera Carmelita”, mencionó.

SEGUIR LEYENDO: