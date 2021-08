Alejandra Ávalos exigió una disculpa pública a la familia de José José

Alejandra Ávalos afirmó que ya no hablará del tema Fotografía Twitter @aleavalosr

En una entrevista para Ventaneando, Alejandra Ávalos reveló que ha decidido dejar de hablar acerca de Anel, José Joel y Marysol Estrella, la familia del fallecido cantante José José. Esto debido a que ha tenido una guerra de declaraciones durante los últimos dos años.

“Ya no voy a hablar de esas familias, por favor ya no me sigan preguntando, es impensable todo lo que han hecho en mi contra, es agresivo, violento, de baja categoría. De verdad ya mancillaron muchísimo mi nombre y mi credibilidad, ya no merezco seguir hablando de ellos en la vida”, fueron las palabras de la cantante, quien se notó molesta al ser cuestionada sobre el tema.

Ávalos afirmó que ya está preparada ante una posible demanda por parte de la familia de José José, pues tiene lista una “defensa digna” con pruebas del maltrato que ha sufrido por parte de ellos durante los últimos dos años. La también actriz afirmó que ha sufrido daño moral con las declaraciones en su contra.

La cantante está preparada ante una posible demanda por parte de la familia de José José (Foto: Instagram de Alejandra Ávalos)

Según la artista, en diciembre del año pasado decidió ya no opinar más acerca de la situación, pues ya “se declaró en paz” con el tema, lo cual no ha detenido las declaraciones por por parte de la familia de José Jose, pues afirma que “ellos siguen insistiendo, diciendo adjetivos descalificativos totales”.

De la misma forma, dijo que hablar acerca de la familia de José José, opaca los mejores momentos de su carrera y desea disfrutarlos sin las distracciones que le generan las declaraciones en su contra.

Alejandra Ávalos y José Joel se encontrarán el próximo 19 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, pues ambos están invitados a participar en el Festival del Bolero que se celebrará el mes próximo.

Alejandra Ávalos y José Joel se encontrarán el próximo 19 de septiembre (Foto: Cuartoscuro)

Al respecto, la cantante afirmó que “no sabe qué va a pasar” en dicha fecha, pues ha evitado a toda costa estar cerca de la familia que ha declarado en su contra durante dos años, pero ahora tiene una responsabilidad que no puede evadir.

Aunque la enemistad entre la familia de José José y Alejandra Ávalos es fuerte, la artista no descartó una posible reconciliación, pero pidió un requisito indispensable para que ocurra: “Primero necesito que ellos den una disculpa pública hacia mi persona antes que cualquier cosa, si esto se maneja a nivel público entonces estoy dispuesta a ceder”, afirmó la cantante.

Alejandra ha mantenido una relación distante con la familia de Anel y sus hijos desde el fallecimiento del Príncipe de la Canción en 2019. La cantante afirmó que Sarita Sosa es la heredera universal legítima de José José, por lo que ha dudado de la existencia del testamento donde la ex esposa y los hijos mayores del cante se llevarían la mayoría de los bienes y cuentas de banco del fallecido artista.

La artista afirmó que no cree en que el testamento de José José tenga como heredera universal a Anel Noreña Foto: anel_norenamx / aleavalosr

En una entrevista para Ventaneando, Alejandra manifestó sus dudas acerca de la existencia y validez del testamento que José José realizó en México en 1986, donde Anel Noreña quedaría como heredera universal tras la muerte del cantante.

“Yo digo que papelito habla, que lo enseñe y ya después que nos lo enseñe a todos, que tenemos curiosidad, podremos decir ‘mira, sí’. Claro que no le creo. Yo creo que todo se puede comprobar a través de que nos escanee este documento que todos esperamos ver y que no ha salido a la luz nunca y que no nos comprueba nada, de ninguna de las dos partes”, afirmó Alejandra Ávalos hace unas semanas.

