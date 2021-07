“No le creo”: Alejandra Ávalos tunde a Anel Noreña por herencia de José José

Anel Noreña ha sido atacada tras ser reconocida como heredera de la herencia de José José.

Una vez más, Alejandra Ávalos se lanzó contra Anel Noreña y pidió que la reconocida pareja sentimental que tuvo José José haga pública la información que la acredita como la verdadera heredera universal del intérprete.

En entrevistas con Ventaneando, Ávalos instó a que Noreña incluso escanee cualquier documento que la acredite de esa manera. Ella apoya de manera abierta a Sara Sosa como heredera, y espera que la hija menor del cantante reciba su parte del dinero que le correspondería “por derecho”.

“Yo digo que papelito habla, que lo enseñe y ya después que nos lo enseñe a todos, que tenemos curiosidad, podremos decir ‘mira, sí’. Claro que no le creo (a Anel Noreña). Yo creo que todo se puede comprobar a través de que nos escanee este documento que todos esperamos ver y que no ha salido a la luz nunca y que no nos comprueba nada, de ninguna de las dos partes”, dijo al vespertino

Según Avalos, tiene audios comprometedores contra Noreña.

La cantante Alejandra Ávalos anteriormente había pactado una tregua con Noreña. Ella supuestamente la demandó por hablar de la vida privada de José José.

La actriz y cantante destacó que prefiere darle prioridad a su carrera musical y olvidarse de las peleas con la familia del intérprete de El Triste, quien falleció en septiembre del 2019 después de una larga enfermedad.

“El pasado ya fue, ya lo dejé atrás, ya creo que forma parte de una historia que no quiero ni siquiera tocar”, dijo Alejandra Ávalos en entrevista con el programa Sale el Sol.

Ávalos recordó la existencia de los audios de José José hablando mal de Anel Noreña, pero en esta ocasión señaló que serán preservados hasta que la persona indicada los quiera revelar.

Sara sigue en su lucha legal por la herencia de su padre. (Foto: sari_oficial / Instagram)

Han pasado semanas desde que el conflicto por la herencia de José José no tenía novedades. Sin embargo, un nuevo recurso legal interpuesto por Sarita Sosa deja en claro que la hija de El Príncipe de la canción haya terminado con cualquier disputa por volverse la única beneficiaria del legado del cantante.

Ello provocó la respuesta de José Joel, quien tiene pugna con su hermana desde la muerte del intérprete. Este aseguró en entrevista que Sarita podría ir a la cárcel por hacer omisión de la existencia de sus hermanos en uno de los reclamos legales más recientes que hizo.

De nueva cuenta aseguró que Sosa presentó documentación falsa y que sigue en una férrea lucha por el control de todo lo que alguna vez poseyó el José José. “Presentaron este documento completamente erróneo, apócrifo, donde Marcela y yo no existimos, es una situación muy delicada para la niña Sarita. Es un delito de cárcel el estar presentando documentación falsa”, dijo en entrevista con TV Azteca.

José Joel aseguro que las acciones de su hermana Sara podrían llevarla a prisión.

“La niña Sarita pretende ser la administradora de todos los bienes monetarios de mi papá. Aclarando, apócrifamente, que ella es la única hija. Afirma que yo ni Marisol existimos”, agregó.

Sin embargo, lo que causó revuelo es que en el texto que presento Sosa ante autoridades de Estados Unidos, fue que se alcanza a leer, a la hora de enumerar a los hijos de José José, que sólo mencionan a Sara Sosa, desconociendo a Marysol y a José Joel como hijos del cantante.

De esta manera, ambas Saras buscan que se desconozca el testamento que escribió José José en 1988 en México y toda la herencia, incluida la propiedad en Estados Unidos. Ello para que los bienes sean dirigidos únicamente a ellas.

Ante ello, Anel Noreña, exesposa del intérprete de La nave del olvido, quien fue declarada en abril de este año como la heredera universal de la herencia del cantante, reaccionó de buena manera ante el escándalo. Ella precisó que no tiene intenciones de dejar desamparada a Sara Sosa.

